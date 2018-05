Nie będzie spotkania Trump-Kim

Prezydent USA, Donald Trump, odwołał spotkanie z przywódcą Korei Płn. – wynika z listu, jaki publikują media, a który Biały Dom wysłał do Kim Dzong Una.

Do tego historycznego spotkania miało dojść 12 czerwca w Singapurze. Jednak, jak czytamy we wspomnianym liście, prezydent USA uznał, że w związku z wrogimi, ostatnimi oświadczeniami przywódcy koreańskiego, nie jest to odpowiedni moment do spotkania.

Już następnego dnia po ogłoszeniu terminu spotkania północnokoreański dziennik „Rodong Sinmun” pisał, że USA spiskują przeciw Korei Płn., sącząc ideologiczną i kulturalną truciznę poprzez media.

Rozmowy w Singapurze miały dotyczyć m.in. procesu denuklearyzacji Korei Płn. Jednak kilka dni temu Korea Północna zagroziła odwołaniem spotkania swego przywódcy Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem z powodu trwających manewrów wojskowych Stanów Zjednoczonych i Korei Południowej. Odwołała zaplanowane rozmowy z Koreą Południową. Koreańska Centralna Agencja Prasowa KCNA nazwała trwające ćwiczenia prowokacją.

Strona koreańska zapowiedziała także, że szczyt, który miałby polegać na jednostronnym przedstawieniu żądań amerykańskich wobec Korei Płn. ws. denuklearyzacji, nie jest interesujący. KCNA informowała, że strona koreańska może zrewidować swe wcześniejsze decyzje ws. spotkania przywódcy KRLD Kim Dzong Una z prezydentem USA Donaldem Trumpem i zerwać szczyt zaplanowany na 12 czerwca w Singapurze.

Waszyngton żądał całkowitej i nieodwracalnej denuklearyzacji Pjongjangu. Kim sugerował wcześniej, że warunkiem rozbrojenia jądrowego jest zaprzestanie „wrogiej polityki” Stanów Zjednoczonych wobec jego kraju.

Prezydent USA mówił we wtorek, że jego spotkanie z przywódcą Korei Północnej może się opóźnić. Amerykański przywódca dodał, że „byłoby wspaniale”, gdyby doszło do szczytu, ale zastrzegł, że spełnione muszą zostać pewne warunki. W przeciwnym razie - jak ostrzegł - „nie będziemy mieli spotkania”. Podkreślił, że „musi dojść do denuklearyzacji” Kore Płn. Dodał, że jeśli nie dojdzie do tego szczytu, „to też będzie OK”.

W czwartek, władze Korei Północnej zamknęły - w obecności zagranicznych dziennikarzy - poligon nuklearny Punggje-ri. Wysadzono w powietrze trzy tunele używane podczas prób nuklearnych oraz wieże obserwacyjne - podała agencja AP, której byli na miejscu. Na poligonie położonym na północnym-wschodzie kraju Korea Północna przeprowadziła wszystkie ze swoich sześciu dotychczasowych prób nuklearnych. Pierwsza z nich miała miejsce w 2006 roku; ostatnia i zarazem najpotężniejsza we wrześniu 2017 roku.

Na podst. PAP