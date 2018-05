Kredyty objęte "wakacjami" to 6,83 mld zł

Liczba kredytów hipotecznych objętych „wakacjami” kredytowymi wyniosła 31 488 na koniec 2017 roku, a ich wartość sięgnęła 6 833 mln zł, wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Spośród 31 488 kredytów hipotecznych korzystających z ‘wakacji’ kredytowych 219 to kredyty zagrożone, których wartość wyniosła 58 mln zł na koniec 2017 r.

Wartość kredytów hipotecznych objętych restrukturyzacją wyniosła 6 835 mld zł na koniec ub. roku, a ich liczba sięgnęła 22 295, z czego 9 938 to kredyty zagrożone o wartości 3 085 mln zł. Klienci, których kredyty objęte były na koniec 2017 r. procesem restrukturyzacji korzystali z zawieszenia rat spłaty (6 546 kredytów o wartości 2 069 mln zł), wydłużenia okresu spłaty (3 533 kredytów o wartości 1 494 mln zł) oraz działań określanych jako „inne formy” (11 926 kredytów o wartości 3 215 mln zł). Redukcja zobowiązań dotyczyła 290 kredytów na kwotę 58 mln zł.

Na koniec 2017 r. w portfelach badanych banków znajdowało się 38,6 tys. kredytów zagrożonych (1,8% ogólnej liczby kredytów) oraz 39,7 tys. opóźnionych w spłacie powyżej 30 dni (1,8% ogólnej liczby), co oznacza nieznaczny wzrost ich liczby w stosunku do stanu na koniec 2016 r., choć ich wartość uległa obniżeniu do 10,7 mld zł - czytamy w raporcie.