Parafie gotowe na RODO

Parafie są dobrze przygotowane do wejścia w życie RODO; w codziennej praktyce Kościoła wiele się nie zmieni - powiedział PAP członek Komisji KEP ds. ochrony danych osobowych ks. prof. Piotr Mazurkiewicz w związku z wchodzącym w piątek w życie rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.

W maju 2016 r. Unia Europejska przyjęła ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), które zastąpiło dyrektywę w tej sprawie z 1995 r. Zgodnie z art. 91 rozporządzenia, po wejściu w życie RODO w państwach członkowskich Kościoły i związki wyznaniowe powinny powołać specjalną instytucję zajmującą się ochroną danych osobowych wiernych.

Jak wyjaśnił ks. Mazurkiewicz, w przypadku Kościoła katolickiego główną zmianą w związku z wejściem w życie nowego prawa jest powołanie przez Episkopat Kościelnego Inspektora Danych Osobowych - został nim prof. Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II ks. dr hab. Piotr Kroczek.

Dodał, że pod koniec kwietnia został także opublikowany „Dekret ogólny w sprawie ochrony danych osobowych w Kościele katolickim”, regulujący prawa przysługujące wiernym, których dane osobowe są przetwarzane w parafiach.

Zdaniem ks. Mazurkiewicza w codziennej praktyce w parafiach zmieni się niewiele.

Kościół przetwarza dane wrażliwe głównie wtedy, kiedy jest to wymagane z mocy prawa, np. jeśli ktoś prosi o sakrament chrztu, prawo kanoniczne wymaga sporządzenia aktu chrztu. W związku z tym prośba o chrzest jest równocześnie zgodą na sporządzenie tego aktu. Są i takie sytuacje, gdzie potrzebna jest zgoda osoby zainteresowanej i później można tę zgodę wycofać, ale to jest zdecydowana mniejszość przypadków, w których dochodzi do przetwarzania danych osobowych w Kościele - zaznaczył ks. Mazurkiewicz.