Bezrobocie nadal spada

Stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w kwietniu do 6,3 proc., a liczba bezrobotnych wyniosła 1.042,5 tys. osób – poinformował GUS. Dane te są zgodne z rynkowym konsensusem i potwierdziły wcześniejsze informacje resortu pracy.

Jak informował wcześniej Urząd, w marcu stopa bezrobocia wyniosła 6,6 proc., co oznaczało spadek w porównaniu do lutego, kiedy to wskaźnik ten wynosił 6,8 proc. Czytaj także: MPiPS: stopa bezrobocia spadła do 6,3 proc. Jak podaje GUS, w I kw. 2018 r. 56,0 proc. ludności w wieku 15 lat i więcej była aktywna zawodowo, w porównaniu do IV kw. 2017 r. i do I kwartału 2017 roku, wskaźnik ten obniżył się o 0,2 p. proc.

W I kwartale 2018 roku ludność aktywna zawodowo w wieku 15 lat i więcej liczyła 17.053 tys. osób, z tego 16.344 tys. to pracujący i 709 tys. bezrobotni. Populacja biernych zawodowo wyniosła 13.405 tys. Liczba aktywnych zawodowo zmniejszyła się w porównaniu z IV, jak i I kwartałem 2017 r., natomiast liczba osób biernych zawodowo pozostała na tym samym poziomie w stosunku do obu porównywanych okresów. - czytamy w informacji GUS.

Ekonomiści przewidują, że bezrobocie w Polsce nadal będzie spadać czego efektem może być pogłębiające się problemy ze znalezieniem pracowników, na które już teraz zwracają uwagę przedsiębiorcy.