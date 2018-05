Nie będzie Via Carpatia? Promem do Tallinna

Ożywienie współpracy morskiej między Polską i Estonią, w tym uruchomienie połączenia promowego do Tallinna, zapowiedział minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk po rozmowie z minister gospodarki i infrastruktury Estonii Kadri Simson

Rozpoczęliśmy niezwykle ważny etap współpracy z rządem Estonii, przede wszystkim w zakresie gospodarki morskiej - powiedział Gróbarczyk po spotkaniu na pokładzie Daru Młodzieży, który zawinął do Tallinna w ramach Rejsu Niepodległości.

Minister zapowiedział podpisanie listu intencyjnego w zakresie współpracy między portami.

Chcielibyśmy również uruchomić linię promową do Tallinna. Rozmawialiśmy dużo na temat współpracy w ramach całej branży; zaproponowaliśmy, aby sekretariat 16+1, czyli format współpracy z Chinami, miał miejsce tutaj - dodał.

Zaznaczył, że współpraca między portami „to już oczywiście przedsięwzięcie biznesowe”.

Na pewno musimy wprowadzić wymianę turystyczną, nie funkcjonuje to między Polską a krajami bałtyckimi. W trakcie projektowania jest linia ze Świnoujścia do Kłajpedy; myślę, że następnym krokiem będzie linia z Gdańska czy Gdyni do Tallinna - powiedział.

Widać duży potencjał, zważywszy ile cruiserów tu gości. Z drugiej strony dla nas, Polaków, to miejsce ma duże znaczenie i jest atrakcją turystyczną. Dzisiaj składaliśmy hołd w miejscu upamiętniającym ucieczkę ORP Orzeł - dodał.