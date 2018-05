Ponad 9 mld zł nadwyżki w budżecie

Sytuacja budżetu jest coraz lepsza. W ciągu miesiąca kasa państwa zwiększyła nadwyżkę z nieco ponad 3 mld zł do przeszło 9 md zł – poinformowało Ministerstwo Finansów.

Resort finansów po IV miesiącach roku odnotował – po raz kolejny – wzrost dochodów budżetowych. Łącznie wyniosły one 125,2 mld zł. To więcej niż w analogicznym okresie roku 2017 o 8,3 mld zł. Dochody podatkowe budżetu państwa były wyższe w stosunku do okresu styczeń - kwiecień 2017 r. o ok. 6,4 proc.

Co ciekawe, w niewielkim stopniu wzrosły dochody z VAT. Zwiększyły się tylko o 0,6 mld zł, czyli o 1,1 proc. Ale pozostałe wpływy z podatków miały już wyższą dynamikę wzrostu. Dochody z akcyzy i podatku od gier były wyższe o 6,8 proc. (ok. 1,4 mld zł), dochody z PIT były wyższe o 17,9 proc. (ok. 2,9 mld zł), a z CIT wzrosły o 15,4 proc. (tj. ok. 2,0 mld zł).

Resort zwrócił uwagę na wysokie wpływy z PIT i wyjaśnił, że za dobrymi rezultatami stoją wysokie wpłaty od osób prowadzących działalność gospodarczą.

Z kolei wydatki państwa wyniosły w ciągu 4 miesięcy 115,8 mld zł tj. 29,2 proc. planu. W analogicznym okresie 2017 r. przekazano na wydatki 117,9 mld zł, tj. 30,6 proc. planu. Jak tłumaczy resort, niższe wykonanie wydatków w stosunku do okresu styczeń - kwiecień roku ubiegłego jest przede wszystkim wynikiem niższej dotacji przekazanej do FUS (mniej o ok. 5,5 mld zł), co spowodowane jest dobrą sytuacją na rynku pracy i lepszymi wpływami składek do FUS.

Nadwyżka dochodów nad wydatkami wyniosła 9,3 mld zł. Warto zwrócić uwagę, że miesiąc wcześniej, czyli w marcu, wynosiła ona 3,1 mld zł.