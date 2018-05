Biała Podlaska już z Mieszkaniem Plus

Biała Podlaska to miasto symboliczne, tutaj rozpoczynamy program budowy i oddawania „mieszkań plus”, który jest wielką alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała - mówił w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Białej Podlaskiej. W uroczystościach brali m.in. udział senator RP Grzegorz Bierecki (1L), który odczytał list prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, skierowany do uczestników i mieszkańców miasta.

W Białej Podlaskiej przy ul. Jana II Kazimierza w sobotę symboliczne przekazano klucze do mieszkań dwóm rodzinom. Wszystkie 186 lokali ma zostać zasiedlone na przełomie maja i czerwca.

Przed wystąpieniem premiera senator Grzegorz Bierecki (PiS) odczytał list od prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego, który ocenił, że kolejne rządy po 1989 r. zaniedbały budownictwo powszechne.

Na rozwiązanie problemu mieszkaniowego od lat czekają miliony Polaków, czeka też Rzeczpospolita, bo brak perspektyw na własne mieszkanie skłania wiele młodych ludzi do emigrowania z naszej Ojczyzny albo odkładania decyzji o założeniu rodziny i posiadaniu dzieci- napisał prezes PiS. W ramach programu „Mieszkanie Plus” chcielibyśmy wybudować w najbliższych lat od 2,5 do 3 mln tanich mieszkań. To śmiały cel, ale wykonalny — zaznaczył w liście Kaczyński.

Prezes PiS stwierdził w liście, że sobotnia uroczystość „napawa optymizmem”, bo te trzy budynki nie będą elementem kamiennej pustyni, ale częścią osiedla z terenami zielonymi, placami zabaw dla dzieci oraz parkingami — dodał Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki w swoim wystąpieniu podkreślił, że Biała Podlaska to obecnie „miasto symboliczne”.

Właśnie tutaj rozpoczynamy nasz program budowy i oddawania +mieszkań plus+ i program, który jest wielką alternatywą dla rzeczywistości, która do tej pory panowała — mówił.

Premier Mateusz Morawiecki i prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk z symbolicznym kluczem do budynku Mieszkanie Plus w Białej Podlaskiej / autor: fot. PAP/Tomasz Koryszko

Premier Morawiecki w swoim wystąpieniu powiedział, że ”Prawo i Sprawiedliwość buduj tę przestrzeń wolności dla Polaków, Prawo i Sprawiedliwość tworzy i organizuje na nowo rzeczywistość gospodarczą i społeczną. To pierwszy rząd przez te ostatnie 25 lat - z krótkim interwałem na lata 2005-2007 - który patrzy wyłącznie przez pryzmat potrzeb ludzi” - mówił Mateusz Morawiecki.

Szef rządu, nawiązując do budowy mieszkań w ramach programu Mieszkanie plus, powiedział, że na jednym z ostatnich spotkań podeszła do niego pani Aneta z mężem - rodzice trójki dzieci, którzy - jak dodał - chcieli na stałe wyjechać z Polski. Zadeklarowali jednak, że jeśli w innych miastach Polski będą powstawały tanie mieszkania na wynajem z opcją dojścia do własności, to pozostaną w kraju.

„Mogę powiedzieć pani Anecie, jej mężowi i myślę, że milionom polskich rodzin, że to jest nasze zobowiązanie, tak właśnie chcemy działać” - zapewnił Mateusz Morawiecki.

Przede wszystkim chcemy, żeby Polska była jak najbardziej demokratyczna i wolna, a to znaczy, że te cztery największe wartości, o które chodzi całemu społeczeństwu: rodzina, praca, godna płaca i mieszkanie - to wszystko jak w soczewce ma odzwierciedlenie w programie Mieszkanie Plus - mówił Morawiecki.

Dlatego będziemy te mieszkania w ciągu najbliższych pięciu, dziesięciu latach budować, jeżeli tylko społeczeństwo polskie nam zaufa, bo jesteśmy najbardziej prospołecznym rządem ostatnich trzydziestu lat_” - podkreślił szef rządu.

Premier Morawiecki pozdrawia mieszkańców Białej Podlaskiej / autor: fot. PAP/Tomasz Koryszko

Dzięki Mieszkaniu plus mogliśmy zamieszkać w nowym domu bez brania kredytu - powiedział PAP Jarosław Czerwiński, jeden z pierwszych lokatorów domów wybudowanych w ramach rządowego programu. W sobotę dwie rodziny otrzymały klucze do lokali wybudowanych w ramach Mieszkania Plus.

Milena i Jarosław Czerwińscy, wraz z żoną Mileną oraz synkiem Kornelem wprowadzili się do nowego 40-metrowego mieszkania w Białej Podlaskiej. „Ściany mamy pomalowane, są kaloryfery, resztę urządzimy po swojemu” - powiedziała Milena Czerwińska. „Udało nam się odłożyć trochę pieniędzy, więc nawet na wykończenia nie będziemy brali kredytów” - dodała.

Magda i Maciej Makarewicz, wraz z trójką dzieci wprowadzili się do większego, 51-metrowego mieszkania. „Kredytu na mieszkanie byśmy nie dostali, a tu była szansa na nowe mieszkanie, z opcją dojścia do własności” - zauważył Maciej Makarewicz.

Wszystkie 186 lokali ma zostać zasiedlone na przełomie maja i czerwca.

W Białej Podlaskiej opłata za wynajem 40-metrowego mieszkania wyniesie około 650 zł, a mieszkania 51-metrowego - około 800 zł. Koszt ten uwzględnia opłaty eksploatacyjne. Każda rodzina będzie indywidualnie rozliczać się ze zużycia mediów.

Rodziny nie zapłacą czynszu do końca wakacji, a zaoszczędzone pieniądze mogą przeznaczyć na przykład na urządzanie mieszkań.

Mieszkania w Białej Podlaskiej to kolejne lokale w ramach Mieszkania Plus przekazane najemcom. Pierwsi lokatorzy wprowadzili się do mieszkań pod koniec kwietnia w Siedleminie koło Jarocina.

Celem programu Mieszkanie Plus jest zwiększenie podaży mieszkań na wynajem. Trzonem tego rządowego programu są inwestycje realizowane przez BGK Nieruchomości.

BGKN ma w przygotowaniu ponad 25 tys. mieszkań, z czego ponad 2 tys. w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 mld zł. Inwestycje są realizowane m.in. w oparciu o projekty modelowego domu wielorodzinnego, nagrodzone w ogólnopolskim konkursie architektoniczno-urbanistycznym.

