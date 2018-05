Bierecki: dajmy szansę mniejszym polskim miastom

W Białej Podlaskiej oddano klucze do pierwszych mieszkań, które powstały w ramach programu Mieszkanie Plus. O tym wydarzeniu rozmawiamy z wielkim orędownikiem tego programu, senatorem Grzegorzem Biereckim

Od samego początku zabiegał Pan o realizację tego programu w Białej Podlaskiej, dziś mieszkańcy mogą cieszyć się z nowych domów, jak Pan ocenia ten moment?

Senator Grzegorz Bierecki: Przede wszystkim bardzo się cieszę, że udało się to tak szybko i sprawnie zrealizować. Prezydent Białej Podlaskiej Dariusz Stefaniuk dołożył wszelkich starań żeby mieszkańcy mogli szybko zamieszkać w swoich nowych, pięknych domach.

Opozycja od początku próbowała przekonywać, że te mieszkania to będzie bubel. Okazuje się, że jest zupełnie na odwrót!

Oczywiście. Tu naprawdę jest pięknie, jest co oglądać. Mieszkania powstały w ścisłym centrum miasta. Są nowe, solidnie wykonane, estetyczne. Widziałem radość na twarzach ich nowych lokatorów. Pełen sukces programu, z którego w Białej Podlaskiej skorzystało już 186 rodzin. To bardzo ważne dla lokalnej społeczności.

Od samego początku podkreślał Pan, że program ma przede wszystkim służyć mniejszym miejscowościom. Dlaczego to takie ważne?

Trzeba zatrzymać wyludnianie mniejszych polskich miast. Ten program ma w tym pomóc. Nie możemy pozwolić na to, aby w Polsce realizował się scenariusz znany z Ameryki Łacińskiej, gdzie prowincje pustoszeją w zastraszającym tempie, a metropolie puchną i rozrastają się, jak nowotwory – tworząc ubogie dzielnice, gdzie ludzie żyją często w nieludzkich warunkach. My nie chcemy, by polskie miasta spotkał podobny los. Tym bardziej, że w mniejszych ośrodkach ludziom żyje się dużo lepiej. Relacje międzyludzkie są lepsze, lokalne więzi silniejsze – czujemy się bardziej, jak u siebie. A będzie jeszcze lepiej!

Chodzi o to, żeby ludzie nie wyjeżdżali?

A po co mają wyjeżdżać? Przecież jeszcze w tym roku pociąg z Białej Podlaskiej do Warszawy będzie jechał godzinę. Nawet jeżeli ktoś będzie pracował w Warszawie, spokojnie może wracać do domu po pracy. Do domu dotrze szybciej niż do odległej dzielnicy w Warszawie. A będzie u siebie, w swoim rodzinnym gnieździe. To jest właśnie ten skok cywilizacyjny, o którym mówiłem od samego początku. Znaczna poprawa jakości życia w mniejszych miastach, niwelowanie różnic między bogatszymi regionami, a biedniejszymi, poprzez wymianę dóbr. Ludzie będą mogli w Białej Podlaskiej inwestować, to co zarobią w Warszawie.

Ale chyba nie chodzi tylko o Warszawę?

Oczywiście. I tu widać jak wielkie jest zapotrzebowanie na mieszkanie. W tym roku złożono ponad 1460 wniosków, niektóre składali Polacy, którzy wyjechali za chlebem do Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Szwecji – teraz chcą wrócić do domu. Bardzo mnie to cieszy i dokonam wszelkich starań, aby powstało jeszcze więcej nowych mieszkań. Myślę, że prezydent Stefaniuk podziela moją opinię. Jest ogromny apetyt na rozwój i musimy go zaspokoić.

Rozmawiał Piotr Filipczyk