Rząd będzie rozmawiał z niepełnosprawnymi

Rząd będzie prowadził rozmowy ze środowiskiem osób niepełnosprawnych, które protestowało w Sejmie - powiedział w poniedziałek szef MON Mariusz Błaszczak. Jak dodał, strona rządowa przez cały czas protestu była otwarta na dialog.

W niedzielę rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych po 40 dniach protestu opuścili Sejm. Jak powiedziała podczas konferencji prasowej przed Sejmem Iwona Hartwich z Komitetu Protestacyjnego Rodziców Osób Niepełnosprawnych, protest został zawieszony po 40 dniach m.in. ze względu na to, że - jak mówiła - po decyzjach marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego i straży marszałkowskiej, protestujący obawiali się o swoje „życie i zdrowie, a przede wszystkim o zdrowie i życie ich dzieci”.

Błaszczak pytany w poniedziałkowych „Sygnałach Dnia” o ocenę protestu odparł, że strona rządowa była otwarta na dialog.

W tym kontekście wskazał na podniesienie renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury oraz zapewnienie pomocy, jeśli chodzi o świadczenia medyczne.

Pytany o niespełnienie postulatu protestujących, dotyczącego przyznania 500 zł świadczenia, Błaszczak stwierdził, że ten postulat wykraczał poza dialog.

Dopytywany czy rozmowy ze środowiskiem, które prowadziło protest w Sejmie, będą prowadzone przez rząd, Błaszczak odpowiedział: „Będą prowadzone przez polski rząd, my oczywiście jesteśmy otwarci”.

Jest jeszcze jeden projekt, który zrealizujemy, to jest danina solidarnościowa. To są dodatkowe pieniądze, które zostaną przeznaczone z daniny, jaka będzie skierowana do najbogatszych osób - tłumaczył szef MON, dodając że danina ma dotyczyć osób, które zarabiają powyżej miliona złotych rocznie.