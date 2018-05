Kolejne podejście do ułatwień w PIT

Ma być jeszcze łatwiej – tak ogólnie można podsumować program „Twój e-PIT”, jaki chce uruchomić Ministerstwo Finansów. Z grubsza rzecz biorąc polega on na tym, że skarbówka będzie wypełniać PITa, a podatnik, jeśli tylko będzie chciał, będzie mógł go uzupełnić o dodatkowe elementy.

A jeśli nie będzie chciał, to nie będzie musiał zaglądać do internetu, bo skarbówka uzna wypełniony przez siebie PIT za gotowy i złożony na czas. Resort finansów liczy, że z tego rozwiązania dla leniwych skorzystać blisko 4 mln podatników.

Aż 3,98 mln podatników może skorzystać z rozwiązania, w którym zeznanie będzie wypełniane i składane automatycznie, nawet bez klikania, bo tylu podatników składa obecnie samodzielnie zeznanie i nie korzysta z żadnych ulg. To jest ¼ podatników – powiedziała Teresa Czerwińska, minister finansów. – Druga grupa podatników, też ok. ¼ podatników, ok. 3,99 mln podatników, to osoby które rozliczają się z małżonkiem, ale nie korzystają z ulg. Ci będą mogli rozliczyć się wyłącznie dzięki dwóm kliknięciom – powiedziała Czerwińska.