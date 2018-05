Drogówka bierze bezgotówkowo

Program upowszechniania płatności bezgotówkowych w jednostkach administracji publicznej, wdrożony przez KIR we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii, ma już rok. Dzięki tej inicjatywie, już w co drugim urzędzie w Polsce możemy wnieść opłatę za pomocą karty płatniczej lub telefonu. Bezgotówkowo możemy także zapłacić mandaty wystawione przez Policję drogową.

W pierwszym roku (kwiecień 2017 – marzec 2018) do Programu przystąpiło 1 414 urzędów – to ponad 50 proc. wszystkich urzędów w Polsce. Umowy na instalację terminali POS i/ lub usługę WebPOS Paybynet zawarto z 1 165 urzędami. W tym czasie Polacy dokonali w urzędach 448 tys. transakcji bezgotówkowych o wartości 60,3 mln zł. Policjanci z drogówki zostali wyposażeni w terminale pod koniec stycznia tego roku i do kwietnia br. przyjęli od kierowców 72,2 tys. płatności na kwotę 9,3 mln zł.

Program zapewnia klientom urzędów dostęp do płatności bezgotówkowych, dzięki wyposażeniu jednostek administracji publicznej w terminale POS oraz usługę WebPOS Paybynet – do przyjmowania płatności realizowanych telefonem z wykorzystaniem aplikacji mobilnych banków. Urzędy nie płacą za instalację i używanie terminali POS, ani za aktywowanie usługi WebPOS Paybynet. Żadnych opłat z tytułu realizowanych płatności nie ponoszą także klienci. W przypadku Policji drogowej, która także dysponuje bezpłatnymi terminalami POS, za opłacenie mandatu z wykorzystaniem terminala POS również nie jest pobierana żadna opłata.

Elementem Programu był konkurs kierowany do urzędów i ich klientów, organizowany przez KIR pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Wręczenie nagród zwycięskim urzędom odbyło się 28 maja br. z udziałem wiceministra Tadeusza Kościńskiego i Piotra Alickiego, prezesa Zarządu KIR. Zwycięzcy – najbardziej bezgotówkowe urzędy to: Urząd Gminy Ełk, Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Starostwo Powiatowe w Łodzi, Urząd Gminy Konarzyny oraz Urząd Gminy Miejskiej Kościan.

Program jest ważnym krokiem w procesie budowy nowoczesnej i sprawnej e-administracji, której istotnym elementem jest zwiększenie obrotu bezgotówkowego. Powszechność akceptacji płatności bezgotówkowych to wzrost satysfakcji klienta, ale również zwiększenie efektywności funkcjonowania gospodarki – mówi wiceminister Tadeusz Kościński.

Program przybliża urzeczywistnienie idei innowacyjnej Polski cyfrowej.

Jako firma technologiczna i infrastrukturalna, chcemy przyjąć współodpowiedzialność za zmiany w sferze cyfrowej. Popularyzacja obrotu bezgotówkowego we wszystkich możliwych obszarach jest jednym z naszych podstawowych zadań – mówi Dariusz Marcjasz, wiceprezes Zarządu KIR.

Partnerem społecznym odpowiedzialnym za wsparcie edukacyjne Programu oraz pozyskiwanie środków na jego realizację jest Fundacja KIR na rzecz Rozwoju Cyfryzacji Cyberium. Partnerami Programu obsługującymi urzędy w zakresie płatności bezgotówkowych w terminalach POS są First Data Polska S.A. oraz – w zakresie obsługi terminali POS w Policji – Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych eService Sp. z o.o.