Rolnicy docenili PKO BP

W trzeciej edycji rankingu „Bank Najlepszy dla Rolnika” PKO Bank Polski został wyróżniony i zajął 2 miejsce w kategorii oferta bankowa. Rolnicy docenili przygotowaną przez bank ofertę depozytowo-transakcyjną i kredytową, dzięki której właściciele gospodarstw rolnych mogą sfinansować zarówno bieżące wydatki jak i inwestycje związane z prowadzoną działalnością

PKO Bank Polski od lat skutecznie wspiera polską przedsiębiorczość, dostosowując ofertę do aktualnych potrzeb klientów. Rolnicy korzystający z usług banku mają do dyspozycji produkty uwzględniające specyfikę i sezonowość produkcji rolnej oraz ułatwiające prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa. Towarzyszymy naszym klientom w ich kluczowych decyzjach i dajemy najlepsze na rynku rozwiązania finansowe, oferując pomoc profesjonalnych i zaangażowanych doradców – podkreśla Anna Podgórska, p.o. dyrektora departamentu klientów małych i średnich przedsiębiorstw w PKO Banku Polskim.

PKO Bank Polski systematycznie rozszerza ofertę skierowaną do osób prowadzących działalność rolniczą. Bank oferuje m.in. atrakcyjne warunki prowadzenia rachunku (przy wpłatach miesięcznych min. 1000 zł opłata nie jest pobierana), wydłużenie spłaty kredytu obrotowego zabezpieczonego rzeczowego - do 24 miesięcy, otrzymania finansowania bez zabezpieczeń rzeczowych nawet do 500 tys. zł na okres do 12 miesięcy.

Ponadto proponuje kredyt inwestycyjny z minimalnym wkładem własnym na poziomie 10 proc. przy zakupie maszyn, urządzeń rolniczych lub gruntów ornych i długim okresem spłaty. Alternatywnym źródłem finansowania jest Pożyczka dla rolnika oferowana przez PKO Leasing na sfinansowanie zakupu maszyn i urządzeń rolniczych.

Ranking „Bank Najlepszy dla Rolnika” przygotowała firma Martin & Jacob prowadząca autorskie analizy rynku rolnego. Został on opracowany na podstawie badania zrealizowanego w pierwszym kwartale tego roku. Przeprowadzono je na próbie ponad 9,4 tys. rolników.