LINK4 rozpoczyna współpracę z insurtechami

LINK4 dołącza do MIT Enterprise Forum Poland, jednego z największych w Polsce programów dla startupów tworzących nowe technologie. W piątej edycji po raz pierwszy zostanie uruchomiona ścieżka InsurTech.

Celem programu jest wparcie rozwoju młodych firm, które tworzą unikalne rozwiązania mogące znaleźć zastosowanie w sektorze ubezpieczeniowym. Startupy, które się do niego zakwalifikują, zyskają m.in. dostęp do polskich i zagranicznych mentorów oraz wsparcie w udoskonalaniu produktów i usług, w tym pod kątem możliwego wykorzystania ich przez partnerów programu. Dla branży to szansa na dotarcie do innowacyjnych technologii.

Jesteśmy bardzo ciekawi tej współpracy, bo myśląc o innowacjach, musimy zadać sobie pytanie, po co chcemy je tworzyć i dla kogo. Nie chodzi bowiem o to, by móc się pochwalić nowoczesnym wdrożeniem dla samego faktu wdrożenia, ale takim, które niesie wartość dodaną zarówno dla firmy, jak i dla jej klientów. I to dostrzega dziś branża ubezpieczeniowa, przed którą w świecie nowych technologii stoi wiele wyzwań - tłumaczy Agnieszka Wrońska, prezes zarządu LINK4.

Innowacje są dziś silnie absorbowane przez sektor ubezpieczeniowy. LINK4 jeszcze w 2017 roku wdrożył rozwiązania mobilne umożliwiające szybką i intuicyjną likwidację szkód, sprzedaż polis w kanałach online i serwisach społecznościowych, a także pierwszego robota, który automatycznie wysyła zlecenia oględzin na zewnątrz. W 2015 roku firma rozpoczęła także testowanie telematyki, a pozytywny jej odbiór przez klientów zaowocował uruchomieniem w 2017 roku programu telematycznego LINK4 Kasa Wraca, który promuje i premiuje bezpieczny styl jazdy.

Klienci oczekują pozytywnego user experience, opartego na wiarygodności, intuicyjności i relacyjności. Na rynku przetrwają te firmy, które w innowacyjności dostrzegą przewagi konkurencyjne takie jak intuicyjność rozwiązań, czas wdrożenia i łatwość korzystania – dodaje Agnieszka Wrońska.

MIT Enterprise Forum Poland przewiduje akcelerację w ścieżce ogólnej oraz w czterech wyspecjalizowanych ścieżkach branżowych: InsurTech, Zdrowie, AgriTech i Industry 4.0. Startupy, które chcą wziąć udział w 5. edycji akceleracji MIT Enterprise Forum Poland, mogą aplikować do programu za pośrednictwem strony internetowej www.mitefpoland.org.