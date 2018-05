Mundial w Rosji to finansowa katastrofa

Coraz więcej szwedzkich kibiców oddaje lub sprzedaje bilety na mecze Szwecji podczas piłkarskich mistrzostw świata w Rosji. Powodem są ceny hoteli, które jak oceniają lokalne biura podróży podrożały 7-10 razy

Podczas mundialu w Niemczech do tego kraju pojechało 50 tysięcy naszych kibiców. Podobnie było przed dwoma laty we Francji na mistrzostwach Europy. Tym razem żółto-niebieska fala raczej nie pojawi się na rosyjskich stadionach ze względu na drakońskie ceny wyjazdów - wyjaśnił Magnus Karlsson zajmujący się od wielu lat organizacją wycieczek piłkarskich.

Podkreślił, że do jego biura codziennie dzwonią kibice, którzy chcą odsprzedać bilety i odwołać podróż tłumacząc, że jest to dla nich finansowa katastrofa.

Jak opisał na łamach dziennika „Goeteborgs Post” rosyjscy hotelarze podnieśli ceny w sposób „brutalny i nie do przyjęcia dla cywilizowanego świata”.

Chodzi przede wszystkim o tańsze miejsca jak motele i hostele, w których podczas pierwszej rezerwacji cena wynosiła 50 euro za noc, a później z dnia na dzień otrzymywaliśmy wiadomość, że jest to nagle 350. Według naszych obliczeń najtańsza podróż ze Szwecji na jeden mecz w Rosji to koszt, co najmniej 1500 euro, lecz licząc bardzo skromnie i ostrożnie - wyjaśnił.

Szwecja otrzymała 8260 biletów z oficjalnej puli FIFA w cenie 90-180 euro. Zdaniem Karlssona wykorzystane zostaną tylko przez osoby zamożne lub w pakietach firmowych: dla normalnego kibica ten mundial jest nieosiągalny, a 1500 euro to w Szwecji pół przeciętnej pensji brutto lub 15-20 wieczorów z meczami w pubach na mieście.

W odpowiedzi na malejące zainteresowanie kibiców szwedzka federacja piłkarska SvFF postanowiła sfinansować strefy kibica w największych miastach kraju. W Sztokholmie i Goeteborgu będzie można oglądać mecze „Trzech Koron” na stadionach, a w Malmoe czy Umea na głównych rynkach miast. Szwedzkie puby natomiast już przyjmują rezerwacje na mecze i zapowiedziały, że ceny piwa pozostaną bez zmian, czyli na poziomie 3-8 euro w zależności od prestiżu i standardu lokalu.

Szwecja wylosowana została w grupie F, w której spotka się z Koreą Południową w Niżnym Nowgorodzie, Niemcami w Soczi i Meksykiem w Jekaterynburgu. W przypadku wygrania grupy rozegra mecz 1/8 finału w bliskim St. Petersburgu natomiast w przypadku drugiego miejsca spotkanie odbędzie się w dalekiej Samarze.

Dla skandynawskich kibiców, którzy chcą być na mundialu poza St. Petersburgiem, jak zaczynają zwracać uwagę media, atrakcją może być też Kaliningrad, do którego jest bardzo blisko z Gdańska, który oferuje znacznie tańsze noclegi i restauracje.

Karlsson zwrócił uwagę, że jednak istnieje „światełko w tunelu”, ponieważ również linie lotnicze przeżywają „boom rezygnacji”.

Mamy kontakty z prawie wszystkim przewoźnikami latającymi do Rosji i wszyscy odnotowują dramatyczny spadek zainteresowania podróżami do miast gospodarzy mundialu i ogromną ilość zwrotów biletów. W ten sposób być może one będą tańsze według systemu last minute i być może również hotelarze zrozumieją, że lepiej sprzedać tanio nocleg niż mieć drogie, lecz puste pokoje - powiedział.