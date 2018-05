Polska może stać się potęgą na Bałtyku

Rząd chce odbudować silną pozycję portów polskich na Bałtyku - zadeklarował w Gdańsku minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. Mają się do tego przyczynić realizowane inwestycje w zakresie infrastruktury portowej oraz dostępowej, zarówno od strony lądu jak i morza

W poniedziałek w terminalu kontenerowym DCT Gdańsk Jerzy Kwieciński uczestniczył w przeładunku dziewięciomilionowego kontenera o długości 20 stóp. Największy terminal kontenerowy w Polsce i na Bałtyku - DCT Gdańsk przeładował 9 milionów TEU (kontenerów o długości 20 stóp) w ciągu 10 lat działalności. DCT zajmuje 16. pozycję wśród europejskich terminali.

Wskazał, że „gospodarka morska jest bardzo ważna dla polskiej gospodarki, a transport morski jest kluczowym środkiem transportu na świecie”.

Zaznaczył, że 80 proc. towarów na świecie jest przewożonych drogą morską.

Zapewnił, że rząd „zdaje sobie sprawę z tego, jak olbrzymie znaczenie odgrywa tutaj właściwy dostęp do portów za pośrednictwem transportu kolejowego”.

Tłumaczył, że „to dlatego priorytet w ostatnich latach w budowie infrastruktury w naszym kraju ma kierunek północ-południe, m.in. po to, aby zapewnić dostęp do polskich portów”.

Nasz rozwój nie byłby możliwy bez wsparcia rządu - podkreślił podczas konferencji wiceprezes zarządu DCT Gdańsk, Adam Żołnowski. Musimy móc towary wywieść ciężarówkami, pociągami i musimy mieć możliwość, aby te pociągi z ładunkami dotarły nie tylko do celów w kraju, ale też do Czech, na Słowację, bo to jest kierunek naszego rozwoju - wskazał.

Chodzi o zapewnienie dostępu drogowego, i to już w tej chwili udało się uzyskać, jak również dostępu kolejowego, co obecnie jest realizowane - tłumaczył. Minister wyraził nadzieję, że niedługo zobaczy „dziesięciomilionowy kontener” przeładowany w terminalu DCT.

Przyznał, że liczy, że „minister mając świadomość tego, jakie znaczenie DCT ma dla kraju, będzie wspierał jego rozwój po to, aby wszyscy Polacy korzystali z wpływów do budżetu państwa z działalności terminala”.

Poinformował, że tylko w I kw. bieżącego roku wpływy DCT z tytułu ceł, VAT oraz akcyzy do budżetu wyniosły ponad 2 mld zł.

W rozmowie z dziennikarzami Żołnowski przyznał, że spółka „pracuje nad koncepcją trzeciego terminala, T3”.

Musimy to jeszcze bardzo dokładnie przeanalizować i podobnie było w przypadku terminala T2 - nie ogłaszaliśmy tego, dopóki nie byliśmy przekonani, że będzie to opłacalne biznesowo - tłumaczył. Zaznaczył, że decyzje inwestycyjne uzależnione są też „od zmian prawnych zachodzących w obszarze Ustawy o portach i przystaniach morskich i w zależności od tego, w jakich kierunkach one pójdą, tak pewnie decyzje inwestycyjne będą albo dryfowały , albo będą śmiało szły do przodu