Ostatnie konsultacje w sprawie PPK

Ministerstwo Finansów przekazało do finalnych konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i Rady Dialogu Społecznego zaktualizowaną wersję projektu ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (PPK) - poinformował resort.

Bardzo cenimy sobie konsultacje i głos wszystkich ich uczestników. Nowa wersja projektu o PPK uwzględnia głosy przedstawicieli strony społecznej. Bardzo cieszymy się, że ta ustawa spotkała się z ogromnym zainteresowaniem różnych środowisk i była szeroko dyskutowana. Są to bowiem fundamentalne przepisy dla naszego systemu emerytalnego. Zależy nam na ich szybkim wprowadzeniu w życie - powiedziała minister finansów Teresa Czerwińska, cytowana w komunikacie.

Według resortu, warto podkreślić, że wszyscy partnerzy społeczni poparli potrzebę stworzenia systemu PPK, zgłaszając do niej szereg uwag, które nie wpływają jednak na podstawowe założenia programu. W trakcie konsultacji MF uwzględniło wiele postulatów, czego wynikiem jest zaktualizowana wersja projektu ustawy.

Do najważniejszych zmian, o których informuje resort należy zaliczyć m.in. zapis jednoznacznie podkreślający prywatność środków zgromadzonych przez uczestnika oraz pracodawcę. Środki wniesione do PPK przez państwo staną się prywatne po osiągnięciu przez uczestnika 60. roku życia. Osoby najniżej uposażone będą mogły wpłacać na PPK mniej niż 2 proc., z tym, że nie mniej niż 0,5 proc. wynagrodzenia przy zachowaniu poziomu 1,5 proc. wpłat pracodawcy oraz dopłat 240 zł ze strony państwa.

Dotyczy to osób, których dochody ze wszystkich źródeł nie przekraczają 2 100 zł brutto. To ukłon w stronę najmniej zarabiających, aby trudna sytuacja materialna nie wykluczała ich z systemu PPK. Był to jeden z kluczowych postulatów podnoszonych przez stronę związkową – czytamy w komunikacie.

Do instytucji, które mogą oferować PPK zostały dopuszczone obok towarzystw funduszy inwestycyjnych, także powszechne towarzystwa emerytalne, pracownicze towarzystwa emerytalne oraz zakłady ubezpieczeń. minimalny poziom kapitałów własnych instytucji dopuszczonych do oferowania PPK został podniesiony do 25 mln zł, wcześniej wynosił 10 mln zł.

Dla pracodawców zniechęcających do oszczędzania w PPK przewidziane zostały jedynie sankcje finansowe

doprecyzowana została polityka inwestycyjna instytucji, które mogą oferować PPK, tak aby kryteria otrzymania przez nie premii za wyniki inwestycyjne w wysokości 0,1% były jaśniej określone i bardziej wymagające do osiągnięcia,

Opłata dla instytucji finansowych za przystąpienie do portalu PPK i możliwość oferowania PPK została ograniczona do maksymalnie 750 tys. zł (z 1 mln zł), a roczna oplata na rzecz PFR za ewidencje na maksymalnie 20 gr. za uczestnika (z 1 zł) – informuje resort finansów.

Na podst. ISBnews