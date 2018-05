Zamknięcie dnia na giełdzie - poniedziałek

Poniedziałkowa sesja zakończyła się niewielkimi zmianami indeksów. WIG 20 poszedł lekko w górę, mWIG 40 zanotował niewielki spadek. Wśród blue chipów najmocniej wzrósł Orange, spadkom przewodził zaś PGNiG po deklaracji dywidendy. Na szerokim rynku zwyżkowali wierzyciele Getbacku - m.in. Quercus i Idea Bank

WIG 20 wzrósł o 0,21 proc. do 2.217,87 pkt. mWIG 40 stracił 0,14 proc. do 4.469,45 pkt., sWIG 80 wzrósł o 0,57 proc. do 13.843,94 pkt., a WIG zwyżkował o 0,17 proc. do 58.330,15 pkt.

Obroty na GPW w poniedziałek wyniosły 395 mln zł, z czego 253 mln zł na spółkach z WIG 20. Liderem obrotów był PZU (41 mln zł), którego kurs wzrósł o 2,8 proc.

Wśród blue chipów najmocniej zwyżkował Orange (o 2,9 proc.), a liderem zniżek był PGNiG (o 2,6 proc.).

Inwestorzy negatywnie przyjęli rekomendację wypłaty przez PGNiG 0,15 zł dywidendy na akcję z zysku za 2017 r. Przy kursie zamknięcia 6,0 zł, stopa dywidendy wynosi 2,5 proc.

Na szerokim rynku mocno rósł Quercus (o 13,4 proc.). Zwyżkowały także spółki powiązane z Leszkiem Czarneckim - Getin Holding o 10 proc., Getin Noble Bank o 3,9 proc., a Idea Bank o 0,3 proc.

W piątek wieczorem Leszek Czarnecki, jeden z wierzycieli GetBacku i kiedyś twórca tej spółki ocenił, że obecny plan restrukturyzacji GetBacku nie jest zbyt ambitny, ale po pewnych zmianach i szybkim zatwierdzeniu układu jest szansa, żeby wierzyciele odzyskali co najmniej 100 proc. aktywów. Obecnie Czarnecki wraz ze swoimi spółkami jest jednym z wierzycieli GetBacku. GetBack ma kredyt w Getin Banku o wartości około 70 mln zł, Idea Bank ma obligacje GetBacku na kwotę około 20 mln zł, na podobną kwotę obligacje posiada też Noble Funds TFI, a sam Czarnecki przez swoją prywatną fundację zainwestował w obligacje kilka milionów złotych. W sobotę Sebastian Buczek, prezes i główny akcjonariusz Quercusa poinformował, że Quercus TFI w wariancie negatywnym może stracić na obligacjach GetBacku 20 mln zł brutto, czyli 16 mln zł netto. Fundusze zarządzane przez Quercus TFI miały na początku 2018 roku w swoich portfelach obligacje GetBacku o wartości nominalnej 80 mln zł. W kwietniu zarząd Quercusa zdecydował o wykupieniu tych obligacji po wartości nominalnej wraz z odsetkami i przeniesieniu ich do nowego funduszu R1 FIZ. Środki na tę operację po połowie wyłożył Quercus TFI oraz sam Sebastian Buczek.

Trzecią sesję z rzędu mocno w górę szedł kurs Mostostalu Zabrze (o 21,9 proc.), który w poniedziałek był liderem wzrostów na GPW. Spółka w czwartek podała, że w I kwartale miała 3,3 mln zł zysku netto. Od tego czasu kurs poszedł w górę o 86 proc. - z 21 gr w środę na zamknięciu do 39 gr obecnie.

Pekabex wzrósł w poniedziałek o 8,7 proc. W piątek po sesji spółka podała, że w I kwartale wypracowała 9,9 mln zł zysku netto, wobec 4,1 mln zł rok wcześniej.

Przy relatywnie wysokich obrotach Trakcja zyskała 17,6 proc., a Polimex-Mostostal o 8,3 proc.

