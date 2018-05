Ciech przejmuje hiszpański Proplan

Spółka Ciech podpisała umowę o wartości 33,5 mln euro na zakup 75 proc. akcji hiszpańskiej spółki Proplan, dostawcy środków ochrony roślin. Zamknięcie transakcji ma nastąpić w trzecim kwartale br.

Jak podkreślono w komunikacie, dzięki transakcji Ciech zyskał kontrolę nad firmą „dysponującą ponad 120 aktywnymi rejestracjami środków ochrony roślin i obecną na trzech kontynentach”.

Przejęcie jest ważnym krokiem we wzmacnianiu pozycji Ciech na światowym rynku środków ochrony roślin (ŚOR) i elementem strategii dywersyfikacji biznesów Grupy - dodano.

Spółka wyjaśniła, że dzięki przejęciu hiszpańskiej firmy, Ciech zyskuje m.in. dostęp do nowych rynków zbytu, w szczególności Hiszpanii, a także innych krajów południowej Europy, Afryki, Australii, a także Ameryki Południowej.

Spółka Proplan charakteryzuje się wysoką dynamiką wzrostu przychodów oraz wysoką rentownością (marża EBITDA powyżej 20 proc). Potencjalne synergie wynikające z przejęcia przez Ciech spółki Proplan obejmują wzajemną wymianę portfela produktów dostępnych na rynkach macierzystych (Hiszpania i Polska to odpowiednio 4. i 6. rynek środków ochrony roślin w Europie) oraz dostęp do infrastruktury badawczo-rozwojowej - zaznaczył Ciech.

Spółka poinformowała ponadto, że firma Proplan w 2017 roku osiągnęła ok. 16 mln euro przychodów przy wysokiej rentowności. W ciągu ostatnich czterech lat Proplan podwoił wartość sprzedaży - dodano w komunikacie.

Proplan jest dostawcą generycznych środków ochrony roślin. Korzysta z outsourcingu w zakresie produkcji, dostawy surowców i logistyki. Spółka zarządza portfelem ponad 120 rejestracji i w pełni koordynuje procesy z tym związane. Jednocześnie pracuje nad uzyskaniem wielu nowych rejestracji na pięciu kontynentach. W 2018 r. Proplan poszerzy portfel o 18 nowych produktów.

Głównym rynkiem działania Proplanu jest Hiszpania. Firma dostarcza swoje produkty także m.in. do Francji, Włoch, Australii i krajów Afryki. Planuje także ekspansję na rynki Ameryki Południowej.

Ciech wskazał, że rynek środków ochrony roślin ma w najbliższych 5-7 latach rosnąć w tempie ok. 2 proc. rocznie, osiągając w 2025 r. wartość ok. 65 mld dolarów. „Szybciej będzie rósł rynek producentów generycznych (w tempie ok. 4 proc. rocznie), a do takich należy Proplan, jak i Ciech” - czytamy w komunikacie spółki.

