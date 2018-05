322 tys zł za zrzut ścieków do Motławy

Gdańsk nałożył karę 322,5 tys. zł na spółkę SNG, za „nieprawidłową realizację umowy”. Ma to związek z awarią w przepompowni na Ołowiance i zrzutem ok. 100 mln litrów ścieków do wód Motławy.

Do awarii przepompowni na Ołowiance doszło 15 maja. W jej wyniku ścieki musiały zostać awaryjnie zrzucane do Motławy. Trwało to niemal trzy doby. W tym czasie do rzeki trafiło ok. 100 mln litrów ścieków. Zrzut nie wyrządził jednak szkód w środowisku.

By uniknąć tzw. przyduchy (sytuacji w której dochodzi do duszenia się ryb i obumierania roślinności) woda w Motławie była natleniana. Już w zeszłym tygodniu informowaliśmy, że urzędnicy przymierzają się do nałożenia kary na spółkę SNG, która w 1993 roku zawarła umowę z miastem na 30 lat, na dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków.

Teraz pojawił się oficjalny komunikat, że gmina Gdańsk nałożyła na Saur karę w wysokości 332,5 tys. zł za „nieprawidłową realizację umowy”. Jak tłumaczą urzędnicy, kara została nałożona i obliczona zgodnie z obowiązującym kontraktem.

Mówi on, że w przypadku nie odprowadzania ścieków przez 12 godzin z przyczyn zależnych od spółki dla 20 proc. mieszkańców obsługiwanych przez daną oczyszczalnię - wysokość kary będzie równa opłacie 0,0025 m3 na jednego mieszkańca i na jedną godzinę przerwy.

W sondzie przeprowadzonej na portalu Trojmiasto.pl mieszkańcy dali wyraz oburzenia wymiarowi kary, która w przeliczeniu wyniosła niecały 1 grosz za 3 litry ścieków.

Awaria w przepompowni ścieków na Ołowiance: harmonogram wydarzeń

Ok. godz. 12 dochodzi do awarii przepompowni zarządzanej przez Saur Neptun Gdańsk

prawdopodobną przyczyną jest spadek zasilania z sieci energetycznej, w tym czasie woda wyrywa właz do komory z pompami. Dwie z nich nie działały z powodu przepięcia, a kolejne dwie zostały wyłączone, by woda nie dokonała kolejnego uszkodzenia.

Ok. godz. 13 - komunikat do mediów

władze miasta i SNG proszą mieszkańców o ograniczenie zużycia wody i korzystania z kanalizacji sanitarnej, zapowiedziano możliwość zrzutu ścieków do Motławy.

Godz. 13:16 - rusza zrzut ścieków do Motławy.

początkowo działa jedna pompa, po chwili podłączane są kolejne, pracuje sprzęt SNG, Straży Pożarnej, spółki Gdańskie Wody i prywatnych firm, zapowiedź, że do Motławy ma trafić ok. 50 mln litrów ścieków.

Godz. 14:21 - apel o unikanie wchodzenia do wody.

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Gdańsku apeluje o niewchodzenie do wody, w tym także do wód Zatoki Gdańskiej - może być to niebezpieczne dla zdrowia.

O godz. 17:50

wstępne szacunki mówią, że komorę uda się osuszyć późnym wieczorem lub w nocy.

Godz. 20:50 - SNG kupuje nowe pompy w Holandii

w Holandii został zakupiony silnik do pompy, a na miejscu jest już serwisant, który niezwłocznie, po wyciągnięciu pomp wraz z ekipami technicznymi SNG, przystąpi do czynności naprawczych. ilość ścieków zrzucanych do rzeki to ok. 2300 m sześc. (2,3 mln litrów) na godzinę, co stanowi 5 proc. aktualnego przepływu w Motławie

Noc z środy na czwartek

w nocy ekipy Saur Neptun Gdańsk wyciągają z komory zalane pompy, służby techniczne SNG wraz z serwisantem dokonują oceny ich stanu technicznego. do Gdańska dotarł silnik z Holandii. Od razu rozpoczął się jego montaż i zespalanie z pompą.

Czwartek, ok. godz. 9:00 - trwa montaż silnika z Holandii.

od późnych godzin nocnych, w Przepompowni Ścieków Ołowianka trwa montaż silnika przywiezionego z Holandii. Silnik został już zespolony z pompą i trwa proces jego uruchamiania. w Przepompowni Ścieków uruchomiono również tymczasową instalację, która ograniczyła zrzut ścieków do Motławy. Instalacja omija budynek przepompowni i za pomocą pomp wysokoprężnych tłoczy 300 m sześc. ścieków na godzinę do kolektora tłocznego w kierunku Oczyszczalni Wschód. zakupiono drugi silnik do pompy, który dociera na Ołowiankę o godz. 22, po czym rusza jego montaż.

Piątek - godz. 6:57

Zakończył się trwający trzy doby zrzut ścieków do Motławy.

źródło: trojmiasto.pl