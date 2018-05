Rozliczenie PIT-u nie sprawiło problemu

Niemal dwie trzecie Polaków samodzielnie rozliczyło PIT-a za zeszły rok; większość z tej grupy uważa, że było to łatwe, połowa zrobiła to przez internet - wynika z badania CBOS „PIT-y 2017”. Co roku maleje liczba podatników składających PIT-a osobiście w urzędzie skarbowym.

W komunikacie podano, że 63 proc. badanych osobiście rozliczyło się z urzędem skarbowym, a nieco więcej niż co piąta osoba (21 proc.) za pośrednictwem zakładu pracy lub ZUS-u. Jeden na dziesięciu respondentów nie rozliczył się, ponieważ nie musi płacić podatku, a 6 proc. osób nie zrobiło tego z innych powodów. Jak zaznaczył CBOS, wyniki te są niemal takie same, jak przed rokiem.

Już połowa osób składających PIT samodzielnie zrobiła to przez internet. Odsetek ten wzrósł gwałtownie między rokiem 2015 a 2016 i w ostatnim czasie nadal powoli się zwiększa. Jednocześnie maleje liczba badanych deklarujących, że składali zeznanie podatkowe osobiście w urzędzie - w tym roku było to 35 proc. podatników samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym - napisano w komunikacie CBOS.

W stosunku do zeszłego roku nie zmienił się odsetek osób wysyłających zeznanie pocztą (8 proc.) i niemal tyle samo ankietowanych, ile w 2017 roku złożyło deklarację podatkową w inny sposób (6 proc.).

Ankiety CBOS pokazały, że częściej niż pozostali badani, osobiście w urzędzie składają deklaracje osoby powyżej 65. roku życia (48 proc.), z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (51 proc.) oraz pracujący w prywatnym gospodarstwie rolnym (65 proc.). Za pomocą internetu zdecydowanie częściej deklarację złożyli respondenci z wyższym wykształceniem (60 proc.), kadra kierownicza i specjaliści (65 proc.), pracownicy administracyjno-biurowi (61 proc.), pracujący na własny rachunek (58 proc.) oraz uczniowie i studenci (58 proc.).

Większość osób samodzielnie rozliczających się z urzędem skarbowym uważa, że było to łatwe (61 proc.), a dla co piątego badanego z tej grupy wypełnienie i złożenie PIT-u okazało się trudne (20 proc.), przy czym tylko dla 4 proc. osób - bardzo trudne. Niemal jednej piątej sięga odsetek Polaków niemających zdania w tej sprawie - informuje CBOS. Analizy prowadzone w dłuższej perspektywie pokazują, że rozliczenie zeznania podatkowego staje się dla Polaków coraz łatwiejsze. Od 2009 roku opinie, że składanie deklaracji nie sprawia problemów, dominuje nad przekonaniem, że jest to trudne i różnica ta stale się powiększa. Obecny wynik wpisuje się w ten trend - komentuje CBOS.

Zgodnie z komunikatem, trudności w przygotowaniu zeznania podatkowego częściej niż pozostali deklarują mieszkańcy wsi (27 proc.), osoby z wykształceniem podstawowym i gimnazjalnym (32 proc.) oraz zasadniczym zawodowym (33 proc.). Największą łatwość w rozliczeniu PIT-u mają pracownicy administracyjno-biurowi (81 proc.), uczniowie i studenci (75 proc.) oraz podatnicy z miast liczących od 100 do 499 tys. mieszkańców (77 proc.).

Podczas przygotowania zeznania podatkowego połowa Polaków korzystała z pomocy kogoś z rodziny lub znajomych (50 proc.), co oznacza spadek o 4 punkty procentowe w stosunku do ubiegłego roku. Zwiększyła się natomiast grupa osób, które korzystały z programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach (30 proc., wzrost o 4 punkty procentowe).

Niemal co czwarty podatnik (23 proc.) skorzystał z możliwości sporządzenia zeznania podatkowego przez urząd skarbowy, a co dziewiąty (11 proc.) korzystał z usługi wstępnie wypełnionego formularza podatkowego (PFR). W sumie z nowych rozwiązań, do których zalicza się wniosek online, wstępnie wypełniony formularz i programy komputerowe, korzystało 47 proc. podatników. To niemal tyle samo, ile w poprzednim roku (46 proc.) - tłumaczy CBOS.

Według analityków CBOS wypełnianie zeznania podatkowego okazuje się najłatwiejsze dla podatników korzystających z programów komputerowych dostępnych w internecie lub na płytach. Wśród nich 86 proc. osób deklaruje, że rozliczenie PIT-u było łatwe.

Również większość ankietowanych korzystających z innych nowych rozwiązań (formularz PFR lub wniosek online PIT-WZ) uważa wypełnienie zeznania podatkowego za łatwe (…). Badani mniej zaznajomieni z nowoczesnymi technologiami to osoby, którym rozliczenie PIT-u sprawia większe trudności - w dużej mierze gorzej wykształcone oraz wykonujące zawody związane bardziej z pracą fizyczną niż umysłową - podsumowano.

CBOS poinformował, że badanie „Aktualne problemy i wydarzenia” (336) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich (face to face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 10-17 maja 2018 roku na liczącej 1121 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski.

Na podst. PAP