Wakacyjna korekta rozkładu jazdy PKP

10 czerwca wprowadzone będą zmiany w rozkładzie jazdy pociągów. Korekta rozkładu umożliwi optymalną organizację ruchu kolejowego oraz realizację prac inwestycyjnych. Informacje o zmianach są dostępne na portalpasazera.pl, wkrótce będą dostępne na stacjach. PKP Intercity przygotowało nowe, wakacyjne połączenia do turystycznych miejscowości, takich jak Kołobrzeg, Hel, Trójmiasto czy Zakopane.

Zarządca infrastruktury wspólnie z przewoźnikami opracował rozkład jazdy pociągów, który będzie obowiązywał od 10 czerwca do 1 września tego roku. Zmiany są związane z realizowanymi przez PKP PLK inwestycjami na trasach dalekobieżnych i regionalnych.

Powrót pociągów na Podkarpaciu i w Małopolsce

Od 22 czerwca podróżni już bez komunikacji zastępczej pojadą z Rzeszowa do Jasła. PLK kończą prace na trasie Boguchwała – Czudec. Nowe tory, przebudowane obiekty i urządzenia sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawny i bezpieczny przejazd pociągów. Podróżni zyskają dodatkowe przystanki: Zaborów Błonia, Markuszowa, Jasło Fabryczne. Lepszą obsługę zapewnią im także przebudowane perony na stacjach: Wisłoczanka, Babica, Babica Kolonia.

Od 23 czerwca, na czas wakacji szkolnych, wrócą pociągi na trasę Skawina – Sucha Beskidzka, tym samym możliwy będzie bezpośredni dojazd koleją do Zakopanego. Realizowane przez PLK inwestycje na tej linii w przyszłości skrócą czas przejazdu na regionalnej trasie Kraków – Zakopane i wpłyną na lepszą ofertę połączeń krajowych do stolicy Tatr.

Koleją nad morze

Również od 23 czerwca uruchomione zostaną wakacyjne pociągi do nadmorskich kurortów w Łebie i Ustce. Na czas letnich miesięcy PLK wstrzymają prace torowe na linii Słupsk – Ustka, by podróżni mogli komfortowo i bezpiecznie dotrzeć nad morze. PLK przygotowały dla podróżnych trasę z Lęborka do Łeby, m.in. perony na trasie uzupełnione zostały w nowe ławki, a na stacji Łeba poprawiono nawierzchnię peronu oraz drogi dojścia.

Na modernizowanej stacji Gdańsk Główny w przyszłym miesiącu planowane jest oddanie dla podróżnych kolejnej krawędzi peronowej.

Z końcem czerwca uruchomione zostaną wakacyjne weekendowe pociągi z Kielc do Buska Zdroju, które mogą być atrakcyjnym pomysłem na spędzenie wolnego czasu dla mieszkańców woj. świętokrzyskiego i turystów. Od 26 kwietnia kursują także letnie połączenia z Białegostoku do Walił. Weekendowa wizyta koleją w Puszczy Knyszyńskiej będzie możliwa do końca października.

Sezonowe połączenia PKP Intercity

PKP Intercity od 10 czerwca uruchamia sezonowe połączenia na wakacje, zapewniając wiele możliwości podróży do najpopularniejszych ośrodków turystycznych, np. Kołobrzeg, Hel, Trójmiasto czy Zakopane z różnych regionów kraju. M.in. od 22 czerwca do 1 września, połączenie południa Polski z północną częścią kraju zapewni skład TLK Wydmy relacji Bohumin – Łeba/Hel – Bohumin. PKP Intercity zaplanowało także codzienne połączenie z Białegostoku na Hel – TLK Rybak pojedzie m.in. przez Ełk, Giżycko, Olsztyn, Elbląg, Trójmiasto. Kraków zyska jedno, a Warszawa dwa nowe połączenia do Kołobrzegu obsługiwane przez Pendolino.

Podróżni zyskają także codzienne połączenia do i z Zakopanego: TLK Halny relacji Bydgoszcz – Zakopane – Bydgoszcz, IC Witkacy i TLK Karpaty relacji Gdynia – Zakopane – Gdynia, nocne połączenie relacji Szczecin – Zakopane – Szczecin TLK Podhalanin.

Przewoźnik wprowadza dodatkowe zatrzymania pociągów w mniejszych miejscowościach: w Jastrowie (od 10 czerwca skład TLK Kochanowski, a od 23 czerwca TLK Moniuszko), w Oleśnie Śląskim (TLK Magnolia), w Ropczycach (TLK Ustronie, IC Hetman, IC Siemiradzki) i Sędziszowie Małopolskim (TLK Ustronie, TLK Malinowski, IC Hetman).

Od 10 czerwca przywrócony zostanie ruch pasażerski z Jarocina do Gniezna, gdzie PLK przygotowały stacje i infrastrukturę do obsługi podróżnych. Na trasie z Poznania do Warszawy utrzymana zostaje dotychczasowa komunikacja, związana z modernizacją linii kolejowej. Pociągi dalekobieżne kursują przez Gniezno – Inowrocław Rąbinek – Barłogi do Warszawy. Za pociągi regionalne obowiązuje komunikacja zastępcza, do 15 lipca na odcinku Września – Konin, a następnie na odcinku Konin – Kutno.

Do 1 września, w związku z kontynuacją prac, zastępcza komunikacja autobusowa obowiązuje na odcinku Oborniki Wlkp. – Piła. Zmiany w komunikacji na terenie Wielkopolski są związane także z modernizacją estakady w Gorzowie Wielkopolskim oraz przebudową trasy z Poznania do Wrocławia.