Alimenciarze zostaną ujawnieni

Utworzenie Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ) zawierającego dane m.in. osób, wobec których prowadzone są postępowania upadłościowe, bezskuteczna egzekucja, ale też dłużników alimentacyjnych - przewiduje projekt ustawy o KRZ, który we wtorek przyjął rząd.

Rejestr - w całości jawny i dostępny przez internet - ma być źródłem informacji m.in. o podmiotach niewypłacalnych i zagrożonych niewypłacalnością. Celem nowych przepisów ma być przyspieszenie i usprawnienie postępowań restrukturyzacyjnych i upadłościowych oraz zwiększenie ich transparentności.

Według Centrum Informacyjnego Rządu projekt, to „odpowiedź na istotne problemy sądów restrukturyzacyjnych i upadłościowych, wynikające ze znacznego zwiększenia liczby spraw, dotyczących zwłaszcza upadłości konsumenckiej”.

KRZ stanie się istotnym elementem wzmacniającym egzekucję świadczeń alimentacyjnych. Będą w nim ujawniane informacje o osobach, wobec których toczy się egzekucja świadczeń alimentacyjnych lub należności budżetu państwa np. z tytułu świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego, a zaległość jest dłuższa niż trzy miesiące - zaznaczyło natomiast we wtorkowym komunikacie Ministerstwo Sprawiedliwości, które przygotowało projekt tej ustawy.

Jak ocenia MS „dopingujący powinien być sam fakt publicznej informacji o niewywiązywaniu się z powinności wobec własnego dziecka”.

Umieszczony w KRZ dłużnik musi też liczyć się z takimi konsekwencjami, jak utrudnienie lub uniemożliwienie otrzymania kredytu i zakupu na raty, czy obniżenie wiarygodności w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej - wskazał resort.

Projekt zakłada, że dane o dłużnikach alimentacyjnych będą zamieszczane w rejestrze przez komornika prowadzącego postępowanie egzekucyjne, a w przypadku gdy komornik nie prowadzi postępowania egzekucyjnego, informacje zamieszcza organ, który wypłacił świadczenia przyznawane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów.

Dane o osobach zalegających ze spłatą świadczeń alimentacyjnych automatycznie przestaną być ujawniane po siedmiu latach od ukończenia postępowania egzekucyjnego lub spłaty całej należności - poinformowało MS.

Publikowanie danych dłużników alimentacyjnych - jak zaznaczył resort sprawiedliwości - będzie tylko jedną z funkcji rejestru. Trafią do niego bowiem także m.in. firmy znajdujące się w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym, osoby objęte upadłością konsumencką, dłużnicy z umorzonym postępowaniem egzekucyjnym; będą tu również zamieszczane orzeczenia o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z projektem, w rejestrze znajdzie się m.in. imię i nazwisko dłużnika; jego PESEL; nazwa sądu, który wydał tytuł wykonawczy i data jego wydania; sygnatura akt; rodzaj wierzytelności; data ukończenia postępowania egzekucyjnego; data spłaty całości wierzytelności w przypadku ich zgłoszenia przez organ, który je wypłacił.

Projekt przewiduje, że w KRZ ujawniane będą dane, które mają znaczenie dla uczestników obrotu.

W szczególności są to dane dotyczące ograniczenia dłużnika w zarządzie jego majątkiem poprzez ustanowienie organów postępowania restrukturyzacyjnego lub upadłościowego, dane dotyczące zawarcia i treści układu w postępowaniu restrukturyzacyjnym, który wpływa na wysokość i możliwość dochodzenia wierzytelności od upadłego - czytamy w projekcie.

W rejestrze mają znaleźć się też dane dotyczące likwidacji masy upadłości, co - według jego autorów - z założenia ma doprowadzić do zwiększenia efektywności sprzedaży w postępowaniach upadłościowych.

Zgodnie z propozycją dane przestaną być ujawniane po upływie 10 lat od prawomocnego zakończenia lub umorzenia postępowania, którego dotyczą.

Jednakże jeżeli w postępowaniu został prawomocnie zatwierdzony układ, dane przestają być ujawniane w rejestrze automatycznie po upływie trzech lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o stwierdzeniu wykonania układu albo po upływie 10 lat od dnia uprawomocnienia się postanowienia o uchyleniu układu albo wygaśnięciu układu z mocy prawa - zaznaczono w projekcie.

Ponadto - zgodnie z projektem - ma nastąpić cyfryzacja postępowania upadłościowego oraz restrukturyzacyjnego.

Wnioski i dokumenty będą składane drogą elektroniczną, co znacznie usprawni te postępowania, a także komunikację ich uczestników z sądem - oceniło MS.

Jak dodano składanie wniosków elektronicznych będzie obowiązkowe tylko dla firm.

Według projektu także akta postępowań restrukturyzacyjnych oraz upadłościowych mają być prowadzone w formie elektronicznej.

Ważnym ułatwieniem będzie również rezygnacja z dotychczasowego publikowania ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, związanych z upadłością i restrukturyzacją, co wiąże się dziś z kosztami dla przedsiębiorców - wskazał resort.

Jak zaznaczył zaś CIR ograniczenie o 99 proc. ilości korespondencji wysyłanej do uczestników postępowania w formie papierowej „wpłynie na obniżenie kosztów postępowania restrukturyzacyjnego oraz upadłościowego dla organów postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego - szacuje się, że będzie to ok. 10,8 mln zł rocznie”.

Zgodnie z projektem większość proponowanych przepisów ma wejść w życie 1 lutego 2019 r.

Na podst. PAP