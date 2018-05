ARiMR: Rolnicy przesłali już 773 tys. wniosków

Od tego roku polscy rolnicy mają obowiązek składania wniosków w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus. Do 28 maja 2018 r. rolnicy przesłali nieco ponad 773 tys. wniosków przez internet. - informuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

Agencja spodziewa się, że do 15 czerwca 2018 r. wpłynie jeszcze ponad 130 tys. e-wniosków.

Jak do tej pory najwięcej wniosków o dopłaty wpłynęło z województw: mazowieckiego, lubelskiego, łódzkiego, wielkopolskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Z kolei ponad 431 tys. rolników prowadzących małe gospodarstwa skorzystało z możliwości złożenia oświadczeń o braku zmian we wniosku o przyznanie płatności za 2018 r. w porównaniu z tym złożonym w ubiegłym roku. Złożenie takiego oświadczenia do 14 marca 2018 r. było równoznaczne ze złożeniem wniosku o przyznanie tegorocznych dopłat. Agencja spodziewa się, że do 15 czerwca 2018 r. wpłynie jeszcze ponad 130 tys. e-wniosków - czytamy w komunikacie.