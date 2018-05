Arti - robot asystujący niepełnosprawnemu

Studenci Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wydział Architektury PW opracowali elektroniczny pojazd „Arti”. Robot w przyszłości mógłby pełnić rolę „asystenta” lekarza w szpitalu lub asystenta osoby niepełnosprawnej w mieszkaniu.

„Arti” (od Artificial Intelligence) - specjalny pojazd elektroniczny został opracowany przez zespół studentów z Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych oraz Wydziału Architektury z myślą o pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jak powiedział inż. arch. Michał Dybko z Wydziału Architektury PW, podczas projektowania robota, były trzy pomysły na sfery, w jakich mógłby on funkcjonować: dom, szpital albo centrum handlowe.

Przemyśleliśmy sprawę, że właściwie może na początek nie powinien on pracować od razu w mieszkaniu. Lepiej by mu było w szpitalu, bo tam jest więcej powtarzalnych czynności. Tam też ludzie bardzo się męczą, więc robot - zamiast pielęgniarki, która codziennie musi przejść sto łóżek i roznieść tabletki - bez problemu może je rozwieść i rozdysponować do pacjentów - powiedział Dybko.