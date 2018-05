Konsumpcja nadal ciągnie gospodarkę

Gospodarka wzrosła o 5,2 proc. i nadal dzięki konsumpcji, która chociaż niższa od oczekiwań, to jednak – jak uważa Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, pozostała w I kw. tego roku „filarem polskiej gospodarki”.

Jak ocenia Roman Przasnyski, główny analityk Gerda Broker, „realny wzrost PKB o 5,2 proc. to powtórzenie bardzo dobrego, najwyższego od prawie siedmiu lat wyniku z trzeciego kwartału ubiegłego roku”.

GUS, publikując drugi szacunek wzrostu PKB w I kw. 2018 r. podniósł swoją wcześniejszą prognozę (wcześniej informował, że wzrost ten wyniósł 5,1 proc.)

Urząd podaje, że w I kw. 2018 r. popyt krajowy wzrósł w skali roku 6,8 proc. - czyli jak podkreśla Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK - najszybciej od I kw 2008r.!) i był wyższy od notowanego w IV kw. 2017 r. (wzrost o 5,1 proc.). Spożycie w sektorze gospodarstw domowych zwiększyło się o 4,8 proc. i było nieco niższe niż w IV kw. 2017 r. (wzrost o 5,0 proc.). Wpływ popytu krajowego na tempo wzrostu gospodarczego wyniósł 6,4 pkt. proc. (wobec 4,9 pkt. proc. w IV kwartale 2017 r.). Złożył się na to pozytywny wpływ spożycia ogółem, który wyniósł +3,6 pkt. proc. (wobec +3,4 pkt. proc. w IV kwartale 2017 r.).

Wzrost inwestycji, chociaż notuje wysokie tempo (wzrost nakładów brutto na środki trwałe o 8,1 proc. w porównaniu do 5,4 proc. w IV kw. 2017 r.), to jednak niestety ponownie rozczarował.

Jak dodaje Jakub Rybacki, ekonomista ING BSK, „biorąc pod uwagę bardzo wysoki poziom wykorzystania mocy produkcyjnych w gospodarce to ciągle rozczarowanie”.

Kontrybucja inwestycji do wzrostu PKB obniżyła się z 1,4 pp do 0,9 pp. Najprawdopodobniej to skutek niepewności i zmian w otoczeniu regulacyjnym (podzielona płatność VAT, zmiany systemu emerytalnego itp.) i bardziej restrykcyjnej polityki podatkowej, które ograniczyły skłonność firm do inwestowania. W kolejnych kwartałach spodziewamy się dalszego przyspieszenia dynamiki inwestycji. Zakontraktowano projekty z wykorzystaniem funduszy UE na 280 mld zł – to ożywi zarówno publiczne, jak i prywatne nakłady – zwraca uwagę Rybacki.