Czerwińska o budżecie UE: Będziemy się starać o więcej

Komentując propozycję Komisji Europejskiej, zakładającej ponad 20–proc. spadek funduszy na politykę spójności minister finansów Teresa Czerwińska mówiła 30 maja w studiu telewizji internetowej wPolsce.pl: Polska cały czas rozwija się bardzo dynamicznie. Jesteśmy w czołówce krajów, które mają największy wzrost gospodarczy. Konwergencja w przypadku Polski postępuje bardzo szybko. Pewien spadek środków, które będą przeznaczane na politykę spójności dla Polski był oczekiwany. Kraj, który szybko poddaje się konwergencji, potrzebuje tych środków mniej.

Trochę staliśmy się ofiarą własnego sukcesu, którego wyrazem jest szybki wzrost PKB, a tempo wzrostu PKB jest kluczowym czynnikiem decydującym o dystrybucji środków – mówiła minister Teresa Czerwińska w studiu wPolsce.pl. Minister finansów podkreślała jednak: Będziemy robić wszystko, żeby tych środków było więcej.

Pytana o to, czy już teraz Polska powinna stać się płatnikiem netto i czy dalej potrzebujemy solidnego zastrzyku finansowego z Unii, minister finansów podkreśliła, że mimo proponowanej redukcji, Polska jest największym beneficjentem środków europejskich, jeśli chodzi o politykę spójności. To, że zaproponowano niższe środki, nie oznacza, że rezygnujemy z nich, albo, że nie chcemy partycypować w budżecie unijnym. Ważne jest, żeby Polska korzystała z unijnego budżetu tam, gdzie jest to możliwe. Po części te środki mogą być zastąpione przez środki krajowe – dodała minister.

Zapytana o sprawę uszczelniania poboru podatku VAT minister Czerwińska zauważyła, że VAT to blisko połowa wszystkich dochodów podatkowych państwa. To niezwykle ważne i istotne źródło. Działania pana premiera Morawieckiego, ministra Szałamachy spowodowały, że w tej chwili widzimy owoce. Chcę podkreślić, że system podatkowy uszczelniany jest po to, żeby generować dochody dla budżetu państwa po to, żeby przeznaczać je na cele społeczne, na inwestycje, programy społeczne. To uszczelnienie wpływa na poprawę warunków konkurencyjności. Przedsiębiorcy zaczynają funkcjonować na rynku legalnie – podkreślała minister finansów.

Pytana o kwestię nadzwyczajnego powiększenia wydatków na politykę społeczną, minister Czerwińska zwróciła uwagę, że rząd bardzo szybko spełnił wynegocjowany z opiekunami osób niepełnosprawnych postulat zrównania renty socjalnej.

Jeśli mówimy o poszukiwaniu pieniędzy w budżecie, który jest wykonywany – to plan finansowy na rok bieżący, w którym wszystko jest precyzyjnie określone – to nie można poszukiwać w nim pieniędzy. Wszystko jest zaplanowane. Ale udało nam się bardzo szybko wyodrębnić środki na zrównanie renty socjalnej. Jeśli ktoś powołuje się na bieżącą sytuację budżetu, nadwyżkę, która jest przejściowa, to trzeba zaznaczyć: nie ma możliwości przesuwania częściowej nadwyżki na dodatkowe cele. Trzeba być racjonalnym i rozważnym i tak nim zarządzać, żeby środków wystarczyło na wszystko – powiedziała minister Czerwińska.

Komentując sprawę daniny solidarnościowej, wyjaśniła, że taki fundusz powstaje: Pracuje nad projektem pani minister Rafalska, która merytorycznie określa na co te środki będą przeznaczone. Ona konsultuje się ze środowiskami osób niepełnosprawnych. Danina solidarnościowa jest dla osób, które maja dochody wyższe niż 1 mln złotych rocznie – przypomniała Teresa Czerwińska.

Rozmawiała Edyta Hołdyńska, dziennikarka wPolsce.pl

