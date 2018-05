Wzrost PKB dwa razy lepszy niż średnia w UE

Oceniamy, że łącznie w całym II kw. inflacja może wynieść 1,7 proc. w skali rocznej (wobec 1,5 proc. kwartał wcześniej), głównie ze względu na wyższą dynamikę cen energii – skomentował resort finansów dane GUS o inflacji i PKB. Jak komentuje resort, wyniki gospodarki polskiej wypadają bardzo korzystnie na tle średniej dla UE i strefy euro.

Zgodnie z oczekiwaniami w maju odnotowano znaczny wzrost cen paliw, związany z wysokim wzrostem cen ropy naftowej na rynkach światowych oraz osłabieniem złotego wobec dolara, co przyczyniło się do zwiększenia wskaźnika CPI o ok. 0,3 pkt. proc. Z kolei ceny żywności spadły silniej od naszych oczekiwań. Szacujemy, że inflacja bazowa (tj. CPI po wyłączeniu żywności i energii) mogła obniżyć się w maju do 0,5 proc. (wobec 0,6 proc. miesiąc wcześniej) – czytamy w komentarzu departamentu polityki makroekonomicznej ministerstwa finansów.