Szybkie tempo prac nad rozwiązaniami umożliwiającymi waloryzację kontraktów infrastrukturalnych wobec wzrostu cen na rynku, zadeklarował minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Minister wyraził nadzieję, że zostaną one zakończone w perspektywie kilku tygodni

Szef resortu infrastruktury odniósł się w ten sposób do pytania o deklarowane na spotkaniach z przedstawicielami branży budownictwa drogowego i kolejowego prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi realne waloryzowanie zawartych już i przyszłych kontraktów.

Dopytywany o perspektywę zakończenia tych prac, czy będzie to np. kilka miesięcy Adamczyk wyraził nadzieję, że „to będzie kilka tygodni”.

Potrzebę podjęcia w perspektywie 2-3 miesięcy decyzji ws. waloryzacji kontraktów zaakcentował w opublikowanej w portalu wnp.pl rozmowie prezes Budimeksu Dariusz Blocher. Jak ocenił, głównym powodem strat wielu znaczących spółek budowlanych za pierwszy kwartał 2018 r. są umowy podpisane na przełomie lat 2016/2017, gdy było mało przetargów drogowych i kolejowych, a które nie przewidywały znaczących możliwości waloryzacji.

Jak dodał, podrożały też produkty, których cena jest związana z czynnikami globalnymi, jak stal czy paliwa.

Jak zaznaczył, rozmowy z Ministerstwem Infrastruktury trwają; branża prowadzi je poprzez Polski Związek Pracodawców Budownictwa czy Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa, przy udziale firm.

Rozmowy dotyczą tego, co zrobić z już obowiązującymi kontraktami i co zrobić na przyszłość. To dwa odrębne tematy. Widzę, że strona rządowa bardziej koncentruje się na tym, jak rozwiązać temat w przyszłości. My mówimy: najpierw dotrwajmy do tej przyszłości. () Moja prośba jest tylko taka, abyśmy nie rozmawiali dwa lata, tylko w ciągu 2-3 miesięcy zamknęli temat, bo jest to gorący kartofel dla wszystkich firm. To nie jest tak, że generalni wykonawcy mają jakiś wielki worek pieniędzy, które mogą tracić - podkreślił Blocher.