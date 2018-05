Rafalska: Ubóstwo będzie nadal spadać

Jeżeli utrzyma się koniunktura gospodarcza m.in. dobra sytuacja na rynku pracy i wzrost wynagrodzeń, to jest szansa, że ubóstwo w najbliższych latach spadnie poniżej 4 proc. - powiedziała minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska

GUS podał, że stopa ubóstwa skrajnego w 2017 r. wyniosła 4,3 proc. i spadła w stosunku do 2016 r. o 0,6 pkt. proc.

To dobre informacje, zmniejsza się zasięg ubóstwa we wszystkich trzech analizowanych przez GUS wymiarach. To, na co chciałabym zwrócić uwagę, to dalszy spadek skrajnego ubóstwa. Dotyczy to osób, które są w najtrudniejszej sytuacji - powiedziała Rafalska.