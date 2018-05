Tajemnice audytu firmy GetBack i nie tylko...

Sejmowa komisja finansów wysłucha we wtorek 5 czerwca stanowiska Komisji Nadzoru Finansowego i resortu finansów w sprawie sytuacji firmy GetBack oraz ponad 9 tys. inwestorów, którzy nabyli obligacje tej spółki oraz nadzoru nad jej działalnością - poinformował wiceprzewodniczący sejmowej Komisji Finansów Publicznych Janusz Szewczak (PiS).

„Sytuacja ta pokazuje jak dużo jest jeszcze możliwości manipulacji i jak łatwo można klientów nabrać, i jak dwuznaczną rolę odegrały banki i fundusze, które sprzedawały te produkty” - dodał.

Jego zdaniem, najbardziej bulwersujący jest fakt, że raport roczny za 2017 będzie sprawdzała ta sama firma audytorska, która robiła to już wcześniej, zanim na jaw wyszły trudności spółki. „Jest pytanie kto audytował taką firmę, że wyglądało, iż wszystko jest w najlepszym porządku” - powiedział Szewczak.

W środę GetBack poinformował, że sprawozdanie za rok 2017 bada firma Deloitte.

W połowie maja tego roku stowarzyszenie „Stop Bankowemu Bezprawiu” poinformowało KNF oraz Komisję Nadzoru Audytowego o podejrzeniu braku zachowania bezstronności i należytych standardów zawodowych przez biegłych rewidentów akceptujących bilanse spółek sektora finansowego.

SBB poinformowało wtedy, że firma Deloitte Polska opiniowała sprawozdania okresowe i roczne firmy GetBack. Zdaniem stowarzyszenia zadziwiającym jest fakt, iż w ocenie za pierwsze 6 miesięcy 2017 r. nie wskazano żadnych nieprawidłowości. A już w sprawozdaniu za cały 2017 r. wykazano stratę ponad 1 mld zł.

Zdaniem Szewczaka sprawa GetBack jest dowodem na to, że do branży trafiają często osoby nieprofesjonalne. „To raczej przykład niekompetencji, nieudolności, być może złej woli ludzi, którzy w świecie finansów funkcjonują. W wielu wypadkach trafiają tam niestety nieprawdziwi profesjonaliści, ludzie żądni błyskawicznych zysków i kariery” - dodaje.

„Na pewno jest to afera, bo 2,5 mld zł obligacji zostało wyemitowane. Pytanie tylko, kto sprzedawał te obligacje i kto gwarantował, że one są takie pewne jak lokata bankowa, bo wiele wskazuje, że robiły to nie tylko fundusze inwestycyjne, ale również banki” - powiedział Szewczak.