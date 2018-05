„Pancerna kawaleria” USA galopuje przez Polskę

Około 2 tys. amerykańskich pojazdów wojskowych przejedzie polskimi drogami w związku z sojuszniczym ćwiczeniem Saber Strike, odbywającym się w państwach bałtyckich i Polsce - poinformowało Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

Największego ruchu drogowego należy się spodziewać na trasach przemarszu 2. Pułku Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych, który w poniedziałek wyruszył ze swojego miejsca stacjonowania w Vilseck w Niemczech.

„Już tej chwili mamy ponad 1100 amerykańskich pojazdów na terenie kraju, a spodziewamy się 2 tys. pojazdów podzielonych na ponad 100 kolumn” - powiedział w środę oficer prasowy Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych kpt. Krzysztof Płatek.

„Kulminacja nastąpi podczas długiego weekendu, dzisiaj przemieszczają się jednostki z Gdyni do Powidza i Drawska Pomorskiego. Są to jednostki, które przybyły ze Stanów Zjednoczonych do portu w Gdyni tydzień temu i zmierzają do rejonów, w których będą odbywały ćwiczenia” - dodał. Te kolumny przemieszczają się autostradą A1, dalej drogą krajową nr 5, oraz drogami krajowymi nr 22 i 10.

Jak powiedział kpt. Płatek, największy ruch nastąpi z Dolnego Śląska w kierunku północno-wschodnim, na Mazury. Będzie to ponad 1,2 tys. amerykańskich pojazdów z 2. Pułku Kawalerii wojsk lądowych USA, które przemieszczą się w pięciu rzutach.

„Pierwszy to zaledwie 40 pojazdów w dwóch kolumnach, cztery pozostałe przejadą dwiema głównymi trasami” - powiedział Płatek. zastrzegł, że planowane trasy mogą podlegać modyfikacjom ze względu na sytuację na drodze, a decyzje będą podejmowali dowódcy kolumn.

„Wszystkie kolumny są pilotowane przez Żandarmerię Wojskową i poruszają się zgodnie z pozwoleniami udzielonymi przez Szefostwo Transportu i Ruchu Wojsk” - powiedział oficer prasowy DGRSZ. Prędkość kolumn jest ograniczona do ok. 70 km/h na autostradzie i 50 km/h na drogach krajowych, co - przyznał Płatek - powoduje pewne utrudnienia dla innych użytkowników dróg. Kolumna liczy zazwyczaj około 20 pojazdów, między które nie można wjeżdżać - dlatego trudno, mimo stosunkowo niewielkiej prędkości, wyprzedzić taką kolumnę.

Ruch amerykańskich wojsk przez Polskę rozpoczął się 29 maja - pojazdy wjeżdżają przez przejścia w Jędrzychowicach i Kudowie-Słonem - i potrwa do 9 czerwca, kiedy będą przekraczały granicę polsko-litewską w Budzisku.

Przekraczanie granicy polsko-litewskiej w Budzisku zaplanowano na 6-9 czerwca.

Zwiększonego ruchu należy się spodziewać także na drogach woj. zachodniopomorskiego i pomorskiego, gdzie najbardziej obciążone będą drogi o numerach 3,10 i 22 oraz autostrada A1.

Na Mazurach na drogach nr 16 i 61 ruch wojsk w trakcie ćwiczenia będzie się odbywał non-stop, w dzień i w nocy.

Czołg amerykański M1A1 Abrams (zdjęcie nie pochodzi z obecnych ćwiczeń) / autor: fot. Pixabay

Tegoroczna edycja ćwiczenia Saber Strike rozpocznie się 3 czerwca na Litwie, które jako państwo gospodarz będzie głównym rejonem manewrów, odbywających się także na Łotwie, w Estonii i Polsce. Potrwa do 15 czerwca. Weźmie w nich udział ponad 10 tys. żołnierzy z 22 państw, najliczniej będą reprezentowane siły lądowe Stanów Zjednoczonych. U.S. Army jest tez organizatorem ćwiczenia. Polska wystawiła drugą pod względem liczebności reprezentację żołnierzy. W ćwiczeniu wezmą udział wielonarodowe grupy bojowe NATO, stacjonujące w regionie w ramach wzmocnienia wschodniej flanki.

Wojska mają sprawdzać i doskonalić działania logistyczne, w tym przerzut wojsk, oraz typowo bojowe. W Polsce będą ćwiczone głównie marsze drogowe, przeprawy promowe, operacje powietrzno-desantowe, taktyczne desanty śmigłowcowe; polskie i amerykańskie lotnictwo przećwiczą misje bliskiego wsparcia działań naziemnych z powietrza.

Jakub Borowski (PAP), sek