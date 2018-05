Rosną ceny w strefie euro

Inflacja w strefie euro skoczyła w maju do 1,9 proc. - wynika z czwartkowych danych Eurostatu. To znacznie powyżej oczekiwań analityków. Głównym czynnikiem napędzającym wzrost cen jest energia. Jednocześnie w kwietniu bezrobocie w „19” spadło do 8,5 proc.

W kwietniu inflacja w krajach posługujących się wspólną walutą wyniosła 1,2 proc. Reuters podkreśla, że oczekiwano, iż w maju sięgnie ona 1,6 proc.

Z danych Eurostatu wynika, że główną siłą napędową inflacji w maju był wzrost cen energii - o 6,1 proc. (w kwietniu było to 2,6 proc.), następnie cen żywności, alkoholu i wyrobów tytoniowych (o 2,6 proc.) oraz usług (1,6 proc.).

Eurostat podał też dane dotyczące bezrobocia, które w kwietniu w strefie euro wyniosło 8,5 proc.; w marcu było to 8,6 proc.

Bezrobocie w całej UE wyniosło w kwietniu 7,1 proc. (spadek w stosunku do marca o 0,1 pkt proc.). Wśród krajów członkowskich najniższy poziom bezrobocia miały Czechy (2,2 proc.), Malta (3 proc.) oraz Niemcy (3,4 proc.). Największe odnotowano w Grecji (20,8 proc. - dane za luty) oraz Hiszpanii (15,9 proc.). Według metody stosowanej przez Eurostat bezrobocie w Polsce wynosiło w kwietniu 3,8 proc.

Na podst. PAP