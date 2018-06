W niedzielę rusza Forum EkoZakopane

Ekobudownictwo, pojazdy autonomiczne, premierowe pokazy polskiego osobowego pojazdu powietrznego i pierwszego polskiego samochodu elektrycznego - takie m.in. tematy będą poruszane podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane, które rozpocznie się w niedzielę w Zakopanem

Pierwszego dnia Forum na stadionie pod Wielką Krokwią zostanie otwarta Ekowystawa, na której przez cztery dni będzie można podziwiać samochody elektryczne, nowoczesne rowery, skutery, a także dowiedzieć się o innowacyjnych systemach dla ekobudownictwa i ogrzewnictwa.

Wielka Krokiew to miejsce pełne energii. To miejsce, gdzie Adam Małysz i Kamil Stoch odnosili swoje wielkie sukcesy. W tak pięknym i ciekawym miejscu odbędzie się Ekowystawa, miejsce gdzie troska o środowisko, technologia i innowacje znajdą swój dom na czas Forum EkoZakopane” - powiedział Bartosz Krawczak, dyrektor ds. organizacji II Międzynarodowego Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane.

Jednym z ciekawych punktów Forum będzie premierowy pokaz pierwszego polskiego samochodu elektrycznego dla logistyki o nazwie Elimen E-VN1.

To ultralekki samochód elektryczny typu van. Ma sztywną, wytrzymałą konstrukcję, a dzięki wykorzystaniu kompozytów jest znacząco lżejszy niż klasyczne samochody w jego klasie. W wersji podstawowej waży około 600 kg, a koszt przejechania nim 100 km oscyluje w granicach 7 zł czyli tyle, co naładowanie baterii. Zbudowaliśmy go na uniwersalnej platformie, dzięki czemu możemy dostosować go praktycznie dla dowolnego biznesu od usług kurierskich i dostawczych, poprzez przedsiębiorstwa komunalne - powiedział Przemysław Rozmysłowicz, z CTO Play Holding S.A.

Oficjalna premiera Elimena E-VN1 zaplanowana jest na wtorek podczas Forum EkoZakopane. Pierwsze zamówienia na samochody będzie można składać od września bieżącego roku. Producentem samochodu jest polska spółka Play Holding S.A., wspierana przez Assay - firmę zajmującą się rozwojem startupów m.in. w obszarze ekologicznych rozwiązań dla transportu.

Równie ciekawie zapowiada się prezentacja pojazdu powietrznego polskiej produkcji Hoverbike Raptor, który jak wyjaśnia producent, jest połączeniem motocykla z helikopterem, a impulsem do realizacji tego pojazdu była chęć stworzenia odpowiednika latającego skutera z filmu „Gwiezdne Wojny”. Hoverbike Raptor obecnie jest w fazie testów, ale w niedalekiej przyszłości będzie wprowadzony do powszechnej sprzedaży. Prognozowana cena to ok 130 tys. dolarów.

Podczas jednego z paneli eksperci będą dyskutować o tzw. pojazdach autonomicznych i systemie transportu autonomicznego. Jak powiedział PAP jeden z prelegentów prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Choromański z Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, wprowadzenie autonomizacji transportu to „rewolucja cywilizacyjna, na miarę takich wydarzeń jak wynalazek maszyny parowej czy wprowadzenie internetu”.

„Polska ma szansę wejść w nurt badań i prac technologiczno-wdrożeniowych w zakresie transportu autonomicznego. Jak na razie działamy jednak za mało dynamicznie, w sposób nie zawsze przemyślany” - dodał.

Jednym z punktów Forum będzie przedstawienie zapisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych pod kątem obowiązków, jakie niesie ona dla samorządów. Ustawa m.in. określa procentowy udział pojazdów elektrycznych w ogólnej liczbie pojazdów w komunikacji miejskiej, jakie samorządy powinny uzyskać do roku 2030r. Istotnym aspektem z punktu widzenia samorządów jest także możliwość tworzenia „stref czystego transportu”, które szczególnie w aglomeracjach mogą być skutecznym rozwiązaniem dla poprawy jakości powietrza.

II Międzynarodowe Forum Energetyka i Środowisko EkoZakopane potrwa do środy. Głównym organizatorem wydarzenia jest Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych Stowarzyszenie Europa Nasz Dom z siedzibą w Tarnowie.

SzSz (PAP)