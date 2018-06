Solaris dostarczy trolejbusy do Mediolanu

Wielkopolski producent pojazdów komunikacji miejskiej Solaris Bus & Coach poinformował w piątek o podpisaniu umowy ramowej na dostawę do 80 trolejbusów Trollino 18 do Mediolanu. Pierwszych 30 pojazdów zostanie dostarczonych do odbiorcy w połowie 2019 roku

Jak podano w komunikacie prasowym, włoski przewoźnik ATM może w ramach opcji zamówić kolejnych 50 sztuk. Wartość kontraktu wynosi 61,5 mln euro. Spółka podała, że jest to pierwsze zamówienie na trolejbusy do Mediolanu.

Wyprodukowane dla włoskiego przewoźnika Trollino 18 zabiorą do 135 pasażerów, w tym 31 na miejscach siedzących. Wyposażone zostaną w dwa silniki trakcyjne o mocy 160 kW każdy. Jazdę na odległość do 15 km bez podłączenia do sieci trakcyjnej umożliwią baterie o pojemności 45 kWh. Zapewnią dalszą jazdę w przypadku awarii zasilania lub na odcinkach pozbawionych sieci - np. w zabytkowych częściach miasta.

Polski producent dostarczył do Mediolanu już blisko 150 autobusów. Po Włoszech jeździ obecnie przeszło 80 trolejbusów. Można je spotkać m.in. w Bolonii, Cagliari, Neapolu czy Rzymie. Solaris obecny jest we Włoszech od 2003 roku, dostarczając dotychczas ponad 900 pojazdów.

Solaris Bus & Coach S.A. to czołowy w Europie, polski producent autobusów, trolejbusów i tramwajów. Do tej pory firma dostarczyła do 32 państw na świecie ponad 16 tys. pojazdów. Spółka zatrudnia ponad 2300 osób w Polsce i blisko 300 pracowników w swoich zagranicznych oddziałach.

SzSz (PAP)