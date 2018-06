Brytyjczycy wściekli na Donalda Trumpa

Wielka Brytania nie podpisze ze Stanami Zjednoczonymi żadnej umowy handlowej, o ile nie będzie ona w jej własnym interesie - powiedział minister ds. handlu Liam Fox po wprowadzeniu przez USA ceł na import stali i aluminium z państw UE.

Fox, twardy zwolennik wolnego handlu, określił decyzję prezydenta Donalda Trumpa jako bezprawną.

Jeśli nie dojdziemy do porozumienia, które będzie w interesie Zjednoczonego Królestwa, nie podpiszemy żadnego handlowego porozumienia - powiedział w wywiadzie dla BBC, pytany czy Wielka Brytania zaakceptuje umowę, jeśli będzie ona na warunkach amerykańskiego prezydenta.

Według danych statystycznych pochodzących z analizy Izby Gmin, w Wielkiej Brytanii działa ok. 600 firm trudniących się produkcją lub obróbką stali, które łącznie zatrudniają ponad 32 tys. osób. W 2016 roku wartość branży wyniosła 1,6 miliarda funtów, ok. 0,1 proc. brytyjskiej gospodarki, i wyprodukowano ok. 8 milionów ton stali. Dla porównania Chiny wyprodukowały w tym samym roku ok. 808 milionów ton stali.

Minister handlu USA Wilbur Ross oświadczył w czwartek, że jego kraj nakłada 25-proc. cła na stal i 10-proc. cła na aluminium z Unii Europejskiej, Kanady i Meksyku. Taryfy obowiązują od północy w piątek czasu w USA (6 rano w Polsce).

PAP, MS