Przed nami długie negocjacje w sprawie budżetu

Czekają nas żmudne negocjacje; podejrzewam, że uchwalony budżet będzie inny niż ten, który zaproponowała Komisja Europejska - tak rzecznik prezydenta Krzysztof Łapiński ocenił propozycje KE w sprawie budżetu UE.

Zgodnie z propozycją przedstawioną ostatnio przez Komisję Europejską, Polska ma otrzymać w nowym wieloletnim budżecie UE 64 mld euro z funduszy spójności - o 19,5 mld euro mniej niż obecnie. Zaproponowane przez Komisję nowe zasady przydziału środków w ramach polityki spójności zakładają, że wielkość funduszy będzie nadal powiązana z bogactwem regionów, ale są też kryteria dodatkowe, takie jak bezrobocie wśród ludzi młodych, niski poziom szkolnictwa, zmiany klimatyczne oraz przyjmowanie i integracja migrantów.

Komisja Europejska zaproponowała też w piątek nowy, zmniejszony budżet dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR). W jego ramach Polska miałaby otrzymać ok. 1 proc. mniej na dopłaty bezpośrednie dla rolników i ok. 25 proc. mniej na fundusz rozwoju obszarów wiejskich.

Łapiński przypomniał w radiowej Trójce, że projekt budżetu UE jest na razie propozycją KE i obecnie trwają negocjacje.

Słyszeliśmy stanowisko rządu, że w tym kształcie, w jakim budżet jest proponowany, nie jest on do zaakceptowania. Pewnie wiele innych państw będzie mówiło podobnie. Czekają nas żmudne negocjacje i podejrzewam, że budżet, który wyjdzie już uchwalony będzie inny niż ten, który zaproponowała KE - powiedział Łapiński

Dodał, że dobrą okazją do budowania koalicji i sojuszów do negocjacji mógłby być organizowany 8 czerwca w Polsce Szczyt Parlamentarny Formatu Bukareszteńskiego (B9).

Na pewno, jeżeli będziemy wykorzystywali do walk wewnętrznych wszystko, co się dzieje dookoła budżetu europejskiego świadczy o tym, że polityka wewnętrzna jest ważniejsza od interesu naszego kraju jako takiego. Wobec tego, jeżeli nie uda nam się zjednoczyć chociaż w sprawie pieniędzy, to już nie wiem, co nas może zjednoczyć - uważa z kolei Grzegorz Długi (Kukiz‘15).