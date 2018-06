Włochy chcą więcej dzieci i więcej pieniędzy na dzieci

Powołany w piątek włoski minister do spraw rodziny i osób niepełnosprawnych Lorenzo Fontana zapowiedział wspieranie rodzin i podniesienie świadczeń socjalnych. W wywiadach jako priorytet wskazał działania na rzecz wzrostu urodzeń i redukcji liczby aborcji.

Chcę działać, by odwrócić tendencję, która w naszym kraju staje się naprawdę problemem- oświadczył nowy minister odnosząc się do spadku urodzeń.

Wywiady z nowym ministrem publikuje w sobotę kilka dzienników: „Corriere della Sera”, „La Stampa”, „Il Messaggero”, „Avvenire” i „Gazzettino”.

Fontana, który jest działaczem katolickim i obrońcą życia, wyraził przekonanie, że obecny kryzys demograficzny „zagraża tkance społecznej”, gdyż - jak dodał - „odwraca się piramida osób starszych i młodzieży”.

Także z ekonomicznego punktu widzenia sytuacja jest nie do zniesienia. Mówi się, że Europa, która się starzeje, potrzebuje imigrantów. Ja zaś uważam, że musi znowu rodzić dzieci - stwierdził.

Zwrócił uwagę na to, że w innych krajach europejskich jest wiele przykładów polityki demograficznej. Jego zdaniem należy podnieść dodatki rodzinne i rozważyć możliwość obniżenia VAT na artykuły dla noworodków.

Zdaniem Fontany w nowej większości rządowej nie ma woli zaostrzenia przepisów aborcyjnych. Należy natomiast, jego zdaniem, prowadzić działania, by „odwieść kobiety” od przerwania ciąży. Opowiedział się za wzmocnieniem sieci poradni socjalno-medycznych, które zatwierdzają wniosek kobiety o aborcję.

Jestem katolikiem i tego nie ukrywam. Dlatego też uważam i mówię, że rodzina to ta naturalna, w której dziecko musi mieć matkę i ojca- dodał minister w wywiadzie dla „Corriere della Sera”.

Zapytany przez gazetę, jaką politykę będzie prowadził wobec rodzin osób tej samej płci, odparł: „Zgodnie z prawem one obecnie nie istnieją”.

Zapewnił zarazem, że dzieci z takich domów nie będą w żaden sposób dyskryminowane.

Fontana za kwestię o „fundamentalnym znaczeniu” uznał finansowe wspieranie osób niepełnosprawnych. Ocenił, że zwłaszcza świadczenia dla osób z najcięższymi niepełnosprawnościami są zbyt niskie.

To problemy, do których państwo podchodziło zawsze powierzchownie. Teraz się zmienia. Jestem pewien, że środki na to się znajdą - oznajmił minister ds. rodziny i osób niepełnosprawnych.