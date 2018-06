Ustawa o superlotnisku podpisana

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o Centralnym Porcie Komunikacyjnym - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Nowe lotnisko ma docelowo obsługiwać nawet 100 mln pasażerów rocznie i być gotowe w 2027 r.

Specustawa określa m.in. zasady i warunki przygotowania, finansowania i realizacji inwestycji w zakresie budowy CPK oraz infrastruktury mu towarzyszącej. W tym również zasady i warunki rezerwacji terenu, wydania decyzji lokalizacyjnej oraz nabywania nieruchomości, a także organów właściwych w tych sprawach.

Nowe lotnisko ma powstać między Łodzią a Warszawą i ma być jednym z największych przesiadkowych portów lotniczych w Europie. Na jego lokalizację wskazywana jest miejscowość Stanisławów w gminie Baranów. Po pierwszym etapie budowy port ma obsługiwać do 45 mln pasażerów rocznie, a docelowo nawet ok. 100 mln. Ma on powstać na ok. 3 tys. ha gruntów. Do końca 2019 r. mają trwać prace przygotowawcze, a sam port ma być budowany przez kolejnych 8 lat, czyli do końca 2027 r.

Specustawa nie rozstrzyga tego, gdzie powstanie nowe lotnisko. Rząd w rozporządzeniu określić ma maksymalny teren, na którym mają być prowadzone inwestycje.

Ustawa składa się z dwóch części: prawnego umocowania pełnomocnika rządu ds. CPK oraz spółki celowej, której zadaniem będzie budowa portu; druga część poświęcona jest procesowi inwestycyjnemu. Projekt zakłada, że do Centralnego Portu Komunikacyjnego, będzie można dojechać z największych polskich miast (z wyłączeniem Szczecina) w czasie 2-2,5 godziny,

Teren inwestycji, wyznaczony przez doradcę technicznego obejmujący łącznie 66,2 km kwadratowych przeznaczonych pod budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, znajduje się na obszarze gmin: Baranów (pow. grodziski), Teresin (pow. sochaczewski) i Wiskitki ( pow. żyrardowski).

Mieszkańcy tamtejszych okolic obawiający się o swą przyszłość podczas spotkania z pełnomocnikiem rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego Mikołajem Wildem, pod koniec maja dopytywali m.in. o wykup ziemi, ceny gruntu, odszkodowanie, gwarancję pieniędzy na koncie, prowadzenie działalności rolniczej. Mówili, że będą zmuszeni do sprzedaży swoich nieruchomości. Jeszcze w kwietniu Rada Gminy Baranów podjęła uchwałę o referendum ws. CPK. Termin jego przeprowadzenia został wyznaczony na 17 czerwca.

Wild zapewniał mieszkańców, że nieruchomości potrzebne pod budowę CPK nie będą wyceniane według wartości gruntów rolnych; zostanie wypłacona „godziwa cena” bądź będzie możliwość kontynuowania działalności rolniczej w nowej lokalizacji. Wild przekazał, że cały proces inwestycyjny będzie miał trzy etapy.

Etap I - 2018 - to przygotowanie obszaru inwestycji - wskazanie maksymalnego obszaru, jaki będzie mógł zająć CPK. Tutaj mają nastąpić konsultacje społeczne, publikacja raportu. Inwestor rozpoczyna półtoraroczne negocjacje z mieszkańcami obszaru inwestycji. Etap II - 2019 - to rezerwacja obszaru inwestycji - oficjalne wyznaczenie docelowego obszaru i rezerwacja terenu dla dwóch wariantów lokalizacji CPK. W tym etapie zakończone zostaną negocjacje z mieszkańcami do końca 2019 roku. Etap III - 2020 r. - to decyzja lokalizacyjna, czyli wskazanie ostatecznej lokalizacji CPK, grunty stają się własnością Skarbu Państwa.

