Morawiecki: Rodzina to nasz priorytet

Rozwój polskiej rodziny jest dla rządu najważniejszy - podkreślił w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Szczecinie podczas Zjazdu Dużych Rodzin. Według szefa rządu, nie ma silnej Polski bez silnych rodzin.

Cechą charakterystyczną naszych działań w polityce społecznej i w polityce gospodarczej - którą chcę utrzymać do samego końca i chcę, żebyśmy tym mogli się szczycić - jest wiarygodność. Dlatego w ślad za naszymi pomysłami dla dużych rodzin poszły też czyny i środki budżetowe, dlatego dzisiaj obserwujemy zupełną zmianę podejścia do dużych rodzin - mówił premier do uczestników VI edycji Zjazdu Dużych Rodzin.

Morawiecki przypomniał propozycję emerytury minimalnej dla kobiet, które urodziły co najmniej czworo dzieci i nie zdążyły wypracować swojej emerytury oraz również inne programy jego rządu, jak Maluch plus, czy Mieszkanie plus.

Stąd również nasze działania, które zmieniły los Polski. Takie, jak zabranie pieniędzy mafiom VAT-owskim, przestępcom podatkowym i przekazanie ich dzieciom, przekazanie ich rodzinom dużym i trochę mniejszym - wskazywał szef rządu. - We wszystkich tych wymiarach staramy się zmieniać życie Polaków i to robimy. Wiarygodność musi być znakiem firmowym naszej ekipy politycznej, naszego rządu. I jest takim znakiem firmowym - oświadczył premier.

Morawiecki powiedział także, że w jego życiu zawsze obecne były duże rodziny.

Wychowałem się w dużej rodzinie, miałem cztery siostry. Mówię miałem, bo jedna zmarła w dzieciństwie. Z trzema siostrami się wychowywałem, ale też ta duża rodzina w szerszym wymiarze - wielopokoleniowa - była dla mnie zawsze wyraźnym sygnałem i znakiem takiej solidarności międzypokoleniowej - zaznaczył premier.

Jak powiedział, obóz prawicy rozumie potrzeby i życie dużych rodzin jak nikt wcześniej.

Chcę się zobowiązać, że właśnie i zwłaszcza dla was prowadzimy nasze działania społeczne, działania gospodarcze i takie działania będziemy prowadzili, bo nie ma silnej Polski bez silnych rodzin i dzięki wam, waszym działaniom i staraniom matek będziemy mieli silną, piękną i dumną Polskę. Bardzo wam wszystkim za to dziękuję - powiedział.

Szef rządu zaznaczył też, że duże rodziny są drogą do wielkiej Polski.

Dla mnie to wielka radość móc być między wami, bo głęboko w to wierzę, że właśnie duże rodziny dźwigają na sobie ciężar kolejnych 100 lat naszej niepodległości - podkreślił szef rządu.

Jak dodał, „duże rodziny przede wszystkim są drogą do wielkiej Polski, do zrealizowania Polski naszych marzeń”.

Jak cieszyliśmy się z odzyskania niepodległości, te 29 lat temu, to z ogromnym smutkiem i zdumieniem na pewno wszyscy państwo, ale i wielu naszych rodaków słuchało i obserwowało ten dziwny ostracyzm wokół dużych rodzin, czy nawet nazywanie naszych dużych rodzin rodzinami patologicznymi - zaznaczył szef rządu.

Jak podkreślił, „to jest miara moralnego i intelektualnego upadku III Rzeczpospolitej - niestety tak było - na szczęście części tamtych elit, części mediów, które nie wstydziły się takich słów”.

Na sprzeciwie wobec takiej niesprawiedliwości, wobec takiej krzywdy - bo przecież właśnie te dzieci tutaj przede mną i wszystkie dzieci w Polsce budują tę wielką Polskę przyszłości, Polskę naszych marzeń, czyli dokładnie odwrotnie niż to, co niektóre media i część elit III RP usiłowały nam wmawiać - urosła zupełnie inna polityka, polityka wspierania rodzin - podkreślił Morawiecki.

Jednocześnie premier wyraził satysfakcję, iż w zjeździe oprócz rodzin z Polski biorą też udział uczestnicy z zagranicy - m.in. rodziny z Niemiec, Węgier i Litwy.

Jeszcze przed swoim przemówieniem szef rządu otrzymał od organizatorów zjazdu nagrodę Przyjaciela Dużych Rodzin. Dziękując szef rządu powiedział, że czuje się zaszczycony wyróżnieniem.

Tuż po zakończeniu oficjalnej części Morawiecki zwiedził teren, na którym odbywa się zjazd. Premier rozmawiał z wolontariuszami pracującymi przy obsłudze imprezy, odwiedził także miejsce, w którym bawili się najmłodsi, a także obejrzał występy śpiewających nieco starszych dzieci. Premier chętnie rozdawał autografy i pozował do zdjęć z uczestnikami zjazdu.

Zjazd Dużych Rodzin to ogólnopolskie trzydniowe spotkanie rodzin, które mają trójkę lub więcej dzieci. Wspólne świętowanie ma na celu integrację i wymianę doświadczeń, a także aktywny wypoczynek. Podczas spotkania odbyła się również konferencja poruszająca ekonomiczne aspekty życia rodzin.

Zjazd to również okazja do pogłębiania wiedzy na temat rodzicielstwa i relacji małżeńskich, a także do dyskusji nad nowymi rozwiązaniami przyjaznymi rodzinie.

Organizatorami VI Ogólnopolskiego Zjazdu Dużych Rodzin, który potrwa do niedzieli 3 czerwca, są Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus” i Miasto Szczecin.

MS, PAP