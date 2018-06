Rząd zapowiada: Internet w każdej szkole

Rozbudowę sieci światłowodowej, podłączenie do internetu wszystkich szkół i stworzenie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej zapowiedział w sobotę minister cyfryzacji Marek Zagórski podczas spotkania z mieszkańcami Golejewa pod Płockiem (Mazowieckie).

Bez rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej nie będziemy mogli mówić o rozwoju państwa, o rozwoju zrównoważonym, także takich małych miejscowości - podkreślił szef resortu cyfryzacji.

Zagórski mówił, że celem działań rządu i jego ministerstwa jest „odpowiednie nasycenie” infrastruktury telekomunikacyjnej na obszarze całej Polski.

Jak dodał, temu służyć ma rozbudowa infrastruktury podstawowej, światłowodowej, realizowana ze środków Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa”. Szef resortu cyfryzacji wyjaśnił, że projekt obejmie te tereny kraju, gdzie zdiagnozowano „obszary białych plam”, czyli takie miejsca, w których operatorzy telekomunikacyjni nie chcieli sami położyć światłowodu, np. ze względu na niską gęstość zaludnienia czy koszty.

Ten program, mogę powiedzieć, będzie sukcesem, dlatego, że 11 maja zakończyliśmy nabór w ostatnim konkursie i już na te obszary, gdzie wcześniej nie było chętnych, wszędzie mamy zgłoszone oferty, i to oferty poważnych przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, więc możemy powiedzieć, że mamy szansę, że podpiszemy umowy i będziemy mogli to dofinansować - oświadczył Zagórski.

Jak mówił, nowością programu rozbudowy infrastruktury telekomunikacyjnej jest to, że operatorzy, oprócz podłączenia określonej puli gospodarstw domowych, muszą także podłączyć do sieci wszystkie jednostki oświatowe, „które nie mają jeszcze szybkiego internetu na poziomie 100 megabitów na sekundę”. Dodał, że resort cyfryzacji dopuszcza możliwość podłączenia internetu radiolinią, „ale jest to ostateczność, gdyż preferowane są rozwiązania polegające na światłowodzie”.

Jak zapowiedział minister, oprócz inwestycji, które będą dofinansowane z Programu Operacyjnego „Polska Cyfrowa” oraz przedsięwzięć, które zrealizują samodzielnie operatorzy telekomunikacyjni, w oparciu o rozbudowę infrastruktury światłowodowej, powstanie Ogólnopolska Sieć Edukacyjna.

To zapewni, że w każdej szkole, niezależnie od tego czy jest ona publiczna, prywatna, w małej miejscowości czy w dużym mieście, będzie internet, na razie o przepustowości 100 megabitów na sekundę co najmniej i ten internet będzie filtrowany przez operatora państwowego i na dodatek, co dla mnie szczególnie istotne, będzie finansowany z budżetu państwa, włącznie z podstawową infrastrukturą, która jest potrzebna do wprowadzenia internetu w szkole - wyjaśnił Zagórski.

Minister zwrócił przy tym uwagę, że w Polsce jest 19,5 tys. lokalizacji szkół, co daje równomierne rozłożenie sieci podstawowej.

To jest bardzo ważne, jeśli chodzi o rozwój edukacji i wyrównywanie szans edukacyjnych - ocenił Zagórski.

Według szefa resortu cyfryzacji, taka rozbudowa infrastruktury telekomunikacyjnej na terenie całego kraju pozwoli na jej dalszy, stopniowy rozwój w przyszłości, co jest istotne również dla lokalnej przedsiębiorczości.

Jeżeli chcemy rozwijać lokalny biznes, to oprócz wody, prądu, drogi, musimy mieć internet, i to szybki, bo dzisiaj żaden biznes, nawet najmniejszy, bez internetu nie funkcjonuje - mówił minister.

Zagórski wspomniał przy tym, że rozbudowa sieci światłowodowej w Polsce jest istotna także w perspektywie regulacji unijnych, dotyczących technologii 5G, które zaczną obowiązywać za kilka lat.

Bez światłowodu nie da się zrobić nowego standardu telefonii mobilnej i Internetu 5G, który wpływa na funkcjonowanie biznesu. Komisja Europejska ma aspiracje, żeby w 2025 r. przynajmniej w większych aglomeracjach w całej Unii Europejskiej technologia 5G funkcjonowała - powiedział minister cyfryzacji.

