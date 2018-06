„Sieci”: Dlaczego Włochy tak ich przeraziły

Gdy w jakimś zakątku kontynentu wybory pójdą nie tak, jak sobie życzą rządzący Europą, zawsze rozlega się „gniewne zatroskanie”. Tak było po każdej wygranej Viktora Orbána na Węgrzech, tak było po przejęciu władzy przez PiS, tak samo po referendum brytyjskim czy zmianie rządu w Grecji. W każdym z tych wypadków wylewano wielkie łzy nad niewłaściwym obrotem spraw, straszono konsekwencjami, otwierano szufladę z napisem „populiści” – mówi w rozmowie z Michałem Karnowskim prof. Ryszard Legutko, filozof, poseł oraz szef delegacji Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego, współprzewodniczący grupy parlamentarnej Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy w PE.

W wywiadzie dla „Sieci” prof. Ryszard Legutko mówi o problemach Włochów z utworzeniem nowego rządu. Komentuje naciski ze strony Brukseli i próbę korekty wyniku wyborczego ze względu na stosunek wygranych partii do unijnej waluty i zapowiedzi wyjścia ze strefy euro.

Wskazuje także, że Ruch Pięciu Gwiazd i Liga Północna są partiami, które nie wychodzą poza granice tego, co jest akceptowalne w Europie.

To normalne europejskie partie, demokratyczne, mające po prostu inną wizję Włoch i Unii Europejskiej. Wiem o tym, bo kiedyś, w jednej z poprzednich kadencji, współpracowaliśmy w ramach jednej grupy w Parlamencie Europejskim z Ligą Północną. Czy cała ta krytyka oznacza, że to jest już w Unii Europejskiej zakazane? Tak naprawdę nie chodzi tu o nic innego jak tylko o ochronę monopolu środowisk dziś rządzących Europą. Próbuje się wymusić na wyborcach i politykach, by poruszali się wyłącznie tymi korytarzami politycznymi, które zostały już zbudowane. Opowiada się o integracji europejskiej jako o jednokierunkowej ulicy, którą można się poruszać wyłącznie w jedną stronę. Albo jak o jeździe na rowerze – trzeba cały czas pedałować, bo inaczej wszystko się przewróci. To nie jest do zaakceptowania, to jest też głupie, bo dobra polityka to również prawo do zmiany tych korytarzy, do postawienia postulatu nawet i zasadniczych reform. Polityka w demokracji to alternatywa. Prawdziwa różnica, prawdziwy wybór, niekiedy zasadniczy – wyjaśnia.