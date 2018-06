Poznań odzyska wreszcie dworzec kolejowy

Wkrótce zaprezentujemy plany ws. ponownego uruchomienia dawnego dworca kolejowego w Poznaniu - podał prezes PKP Krzysztof Mamiński. Na razie nie wiadomo, czy zamknięty w 2013 r. budynek zostanie zmodernizowany, czy w jego miejscu powstanie nowy obiekt.

Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak nazywa obecne deklaracje PKP SA „kpiną z miasta, jego mieszkańców i pasażerów”.

Stary budynek dworca kolejowego Poznań Główny został zamknięty w 2013 roku. Jego funkcję przejął otwarty w 2012 roku obiekt, w którym mieści się galeria handlowa. Projekt nowego dworca, budowanego z myślą o odbywającym się w Poznaniu Euro 2012, był wielokrotnie krytykowany przez mieszkańców i społeczników, którzy zarzucali mu przede wszystkim brak funkcjonalności.

Nie jestem zwolennikiem, by funkcje dworcowe były dodatkiem do funkcji handlowych. Nie chcemy pozostawić takiego stanu, jaki jest dziś, chcemy, by dworzec kolejowy mógł ponownie zafunkcjonować w dawnym miejscu. Rozważamy różne koncepcje, które usprawnią obsługę podróżnych. Przedstawimy je w najbliższych miesiącach - powiedział Krzysztof Mamiński.