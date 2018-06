Lato sprawia, że coraz rzadziej przebywamy w domu – jest to przecież pora roku, która sprzyja uprawianiu sportów, podróżowaniu czy odpoczynkowi na świeżym powietrzu. Wszystko wymaga jednak pewnego wkładu finansowego, a gdy go brak – Kasa Stefczyka zaprasza do skorzystania z Pożyczki Zaratka.

Pożyczka Zaratka to idealna propozycja, skierowana do tych, którzy potrzebują niedużego wsparcia finansowego i nie chcą płacić wysokich miesięcznych rat. W ramach tej oferty Kasa proponuje pożyczkę na kwotę: 1000, 2000, 3000 lub 4000 zł. Niezależnie od kwoty zaciągniętej w ramach Pożyczki Zaratka, miesięczna rata wynosi tylko 25 złotych za każdy pożyczony 1000 złotych. Oznacza to miesięczną spłatę odpowiednio dla wymienionych kwot w wysokości 25 zł, 50 zł, 75 zł lub 100 zł.

Prowizja za udzielenie Pożyczki Zaratka wynosi 0%, a czas obowiązywania umowy to 4 lata. W tym okresie od dnia zawarcia umowy pożyczki Kasa nie będzie naliczała opłat za prowadzenie rachunku płatniczego IKS, chyba że nastąpi wcześniejsza spłata zobowiązania. Wstępna informacja kredytowa udzielana jest nawet w 15 minut. Ponadto Kasa zapewnia też elastyczność w wyborze dnia spłaty miesięcznej raty, np. tuż po otrzymaniu wynagrodzenia. W celu zawarcia umowy na Pożyczkę Zaratka lub uzyskania szczegółowych informacji na jej temat Kasa Stefczyka zaprasza do placówek.

Przykład reprezentatywny z dnia 1.04.2018 r. dla Pożyczki Zaratka: Całkowita kwota kredytu wynosi 1000,00 zł. Zmienna roczna stopa oprocentowania dla całkowitej kwoty kredytu wraz z kredytowanymi kosztami (prowizją 0 zł) wynosi 9%. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania (RRSO): 9,38%. Czas obowiązywania umowy – 48 miesięcy, 47 miesięcznych rat równych: 24,89 zł oraz ostatnia, 48. rata: 24,93 zł. Całkowita kwota do zapłaty: 1194,76 zł, w tym odsetki: 194,76 zł.

Pożyczka Zaratka dostępna wyłącznie w kwotach 1000 zł, 2000 zł, 3000 zł lub 4000 zł, dla Członków nieposiadających pożyczek lub kredytów w Kasie w okresie co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.

Decyzja kredytowa zależy od indywidualnej oceny zdolności kredytowej.