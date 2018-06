ZUS dopisał do kont najwięcej w historii

Mamy najwyższy w historii wskaźnik waloryzacji kapitału emerytalnego, waloryzacja roczna wynosi 8,6 - poinformowała w poniedziałek w poranku rozgłośni katolickich „Siódma9” prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych prof. Gertruda Uścińska.

Pan, ja, i inni (…) mają swoje konto emerytalne. I tam mają część kapitału początkowego, czyli kawałek emerytury, do którego nabyli prawo do 1 stycznia 1999 r., a teraz my odnotowujemy składki i je waloryzujemy - wyjaśniła.

Przypomniała, że składki są waloryzowane co kwartał i rocznie.

I teraz waloryzacja roczna wynosiła 8,6 - to najświeższe dane. (…) Jeśli ktoś ma na koncie 450 tys. zł, to my dopisaliśmy od tego 1 czerwca prawie 39 tys., a jak ktoś miał 396 tys. to dopisaliśmy prawie 33 tys. - wyjaśniła.

W ten sposób gwarantujemy wyższą emeryturę - dodała.