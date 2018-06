Szybkie ładowanie na Orlenie

Wybudowana przez PKN Orlen w Płocku (Mazowieckie) przy siedzibie spółki pierwsza testowa stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych o mocy 50 kW zostanie udostępniona kierowcom w trzecim kwartale tego roku, na początek bezpłatnie.

Według Orlen Serwis spółki z grupy PKN Orlen, która zbudowała pierwszą ładowarkę aut elektrycznych płockiego koncernu, „wyjątkową cechą tej stacji jest konstrukcja modułowa pozwalająca na rozbudowę stacji ładowania DC aż do 150 kW w ramach tej samej obudowy”.

Spółka zwróciła przy tym uwagę, że „dynamicznie postępujący rozwój pojemności baterii w pojazdach elektrycznych pozwala na pokonywanie coraz większych odległości”, a to z kolei przekłada się również na zachowanie funkcji szybkiego ładowania oraz dostępną moc stacji ładowania.

Pierwsza ładowarka powstała w Płocku w pobliżu koncernu. W trzecim kwartale br. stacja zostanie udostępniona kierowcom, którzy na pierwszym etapie pilotażu prowadzonego przez koncern będą mogli ładować samochody bezpłatnie - poinformował w poniedziałek Orlen Serwis.

Spółka przypomniała, iż PKN Orlen „rozszerza program budowy punktów ładowania samochodów elektrycznych” i „wytypował w tym celu łącznie 150 stacji paliw, położonych zarówno w miastach, jak i przy trasach tranzytowych”.

W pierwszym etapie pilotażu, do końca 2019 r., zostanie uruchomionych ok. 50 szybkich punktów ładowania - zaznaczył Orlen Serwis.

Jak wyjaśniła spółka, uruchomiona w Płocku pierwsza testowa ładowarka PKN Orlen umożliwia jednoczesne ładowanie 4 pojazdów - została wyposażona w dwa złącza do ładowania pojazdu prądem stałym, z wtyczką CHAdeMO oraz CCS, a także w złącze Typ 2 do ładowania pojazdu prądem przemiennym.

Stacja szybkiego ładowania o mocy 50 kW po stronie prądu stałego pozwala na naładowanie akumulatorów pojazdu elektrycznego z poziomu 20 do 80 proc. pojemności w ok. 20-30 minut - zaznaczył Orlen Serwis.

Według spółki moc ładowania w testowym punkcie dla każdego ze stanowisk „jest dynamicznie przydzielana przez sterownik stacji w trakcie ładowania pojazdów, dzięki czemu możliwe jest znaczne skrócenie czasu ładowania”.

Orlen Serwis zaznaczył, że z myślą o łatwej obsłudze stacji przez kierowców, jej interfejs będzie intuicyjny i czytelny dla użytkownika.

Rozpoczęcie ładowania (autoryzacja) może być zrealizowane na wiele sposobów m.in. poprzez podłączenie stacji do centralnego systemu zarządzania i pobierania opłat, korzystając z usług dowolnego operatora (obsługiwany protokół OCPP 1.5), autoryzacja lokalna za pomocą kart RFID, w tym tzw. usługi typu prepaid - dodała spółka.

Członek zarządu PKN Orlen ds. sprzedaży Zbigniew Leszczyński, informując pod koniec kwietnia o planach spółki dotyczących punktów ładowania aut elektrycznych, wspomniał, że płocki koncern rozpoczął już pilotażowy projekt, ogłaszając w styczniu postępowanie zakupowe na 23 ładowarki o mocy 50 i 100 kW - oferty złożyło 12 podmiotów. Zapowiedział, że planem strategicznym PKN Orlen na najbliższe lata jest zbudowanie docelowo w ramach sieci stacji paliw tej spółki 150 punktów ładowania samochodów elektrycznych.

Jak informował wówczas Leszczyński, pierwszą z takich ładowarek uruchomiono już w Płocku w pobliżu siedziby spółki i tam też odbywają się próby tego urządzenia. Dodał, że ładowarka ta jest dostępna na razie w ramach testów dla pracowników płockiego koncernu, ale będzie również służyła mieszkańcom miasta.

PKN Orlen podkreślał wcześniej, że zainicjowany tam program pilotażowy ładowarek do pojazdów elektrycznych „wpisuje się w strategię koncernu, zakładającą przystosowanie sieci detalicznej do dystrybucji paliw alternatywnych”. Według zapowiedzi spółki do 2019 r. kierowcy samochodów elektrycznych będą mieli możliwość przejechania całej Polski głównymi szlakami komunikacyjnymi, ładując swe pojazdy na stacjach Orlen.

