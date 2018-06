PGNiG chce inwestować w USA

PGNiG prowadzi sondażowe rozmowy z amerykańskimi firmami ws. ewentualnych inwestycji w terminale gazu skroplonego w USA - poinformował w poniedziałek pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski.

PGNiG bada takie możliwości, wiemy, że zarząd spółki prowadzi sondażowe rozmowy z amerykańskimi firmami. To kwestia znalezienia odpowiedniego partnera. PGNiG rozważa takie opcje i to się mieści w strategii spółki: pozyskiwania kolejnych nowych źródeł gazu - powiedział.

Dodał, że PGNiG inwestuje w koncesje na szelfie norweskim Morza Północnego. W jego ocenie uzyskanie dostępu do źródła gazu w USA „mieści się doskonale w strategii dywersyfikacji”.

O tym, że polskie firmy - lub firma - mogłyby zainwestować w budowę terminala gazu skroplonego w USA - Naimski po raz pierwszy poinformował w połowie maja podczas panelu poświęconego dostawom amerykańskiego LNG do Europy w czasie Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach.

Zauważył wtedy, że w USA produkcją gazu z łupków zajmują się średnie czy wręcz małe firmy.

Każda z nich ma swój gaz i stara się ten gaz sprzedać, myślą też o tym, by mieć udziały w terminalach skraplających albo czasem budować swój własny, niewielkiej przepustowości terminal. To są przedsięwzięcia, których skala jest do zaakceptowania przez naszych ewentualnych inwestorów - mówił.