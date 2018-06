Jest pomysł na powstanie armii UE

Kanclerz Niemiec Angela Merkel opowiedziała się za proponowanym przez Francję utworzeniem europejskich sił interwencyjnych w ramach zacieśniania europejskiej współpracy obronnej. Z kolei ambasador USA w Berlinie wypomniał Niemcom niedociągnięcia na tym polu.

Pomysł utworzenia europejskich sił, które uczestniczyłyby w trudnych operacjach zagranicznych, wyszedł od prezydenta Francji Emmanuela Macrona. W jego zamyśle siły te, nazywane Europejską Inicjatywą Interwencyjną (EII), miałyby działać poza strukturami UE, by móc szybko i sprawnie podejmować decyzje.

Jestem pozytywnie nastawiona do propozycji prezydenta Macrona (…). Jednak taka inicjatywa interwencyjna o wspólnej kulturze wojskowo-strategicznej musi być wpasowana w strukturę (europejskiej) współpracy obronnej. (…) Musimy sprawić, by ze 180 systemów broni używanych obecnie w Europie dojść do tego, co jest w USA, gdzie takich systemów jest 30. To ułatwi szkolenie i obsługę - powiedziała Merkel w wywiadzie dla „Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung”.