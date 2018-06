Moody's chwali polskie "zielone obligacje"

Agencja ratingowa Moody’s przyznała polskim tzw. zielonym obligacjom, z których finansowane są projekty związane z ochroną środowiska, ocenę GB2, czyli drugą najwyższą możliwą notę dla zielonych obligacji - poinformowało Ministerstwo Finansów w poniedziałkowym komunikacie

1 czerwca 2018 r. agencja ratingowa Moody’s oceniła na poziomie GB2, tj. bardzo dobrym, zielone obligacje wyemitowane przez Ministerstwo Finansów w grudniu 2016 r. oraz w lutym 2018 r. - podało ministerstwo.

Ministerstwo Finansów wyjaśniono, że GB2 to druga najwyższa ocena możliwa do uzyskania w metodologii stosowanej przez Moody’s, specjalnie do oceny zielonych obligacji.

Bardzo nas cieszy decyzja agencji Moody’s o przyznaniu wysokiej oceny dla zielonych obligacji wyemitowanych przez Polskę. Jest ona potwierdzeniem, że nie tylko inwestorzy, ale także agencje ratingowe pozytywnie oceniają nasze pionierskie działania na rynku zielonych obligacji - zwrócił uwagę, cytowany w komunikacie MF, wiceminister finansów Piotr Nowak. - To oczywiście motywuje nas do dalszych prac. Dlatego podtrzymujemy nasze wcześniejsze zapowiedzi o kolejnych emisjach - mniej więcej raz do roku. Liczymy, że sukces, jaki odniosły nasze obligacje na arenie międzynarodowej, zachęci także innych emitentów z Polski i przyczyni się do rozwoju rynku zielonych obligacji w naszym kraju - dodał Nowak.

W 2016 r. Polska jako pierwszy kraj na świecie wyemitowała zielone obligacje, które umożliwiają realizację projektów korzystnie wpływających na środowisko. Obejmują one finansowanie i refinansowanie projektów zgodnych z wymogami określonymi w Green Bond Framework, opracowanym przez Ministerstwo Finansów na podstawie międzynarodowych standardów ICMA Green Bond Principles.

PAP, mw