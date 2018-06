Na programach rządu mają skorzystać polskie firmy

Staramy się tak układać programy rządowe - dotyczący elektromobilności, budownictwa mieszkaniowego czy termomodernizacji, aby korzystała z nich polska nauka i polskie firmy - mówił w poniedziałek w Zakopanem minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński

Kwieciński wziął udział w II Międzynarodowym Forum Energetyka i Środowisko. Przekonywał, że nie zawsze przetargi na realizację wielu inwestycji infrastrukturalnych wygrywały polskie firmy.

W przypadku budowy dróg ekspresowych i autostrad przetargi prawie wyłącznie wygrywały firmy zagraniczne i to one spijały śmietankę, natomiast polskie firmy były podwykonawcami, a jeszcze często nie dostawały za to wynagrodzenia - mówił szef MIiR.

Minister podkreślił, że program rządowy przygotowywany obecnie wspólnie z Ministerstwem Środowiska i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska robi de facto rewolucję w naszym kraju.

Chcemy działaniami termomodernizacyjnymi, które zmniejszą emisję dwutlenku węgla, objąć wiele domów w całym naszym kraju i to będzie program finansowany nie tylko ze środków unijnych, ale w dużej części z naszej środków krajowych. To będzie największy program, jaki do tej pory był w Polsce realizowany w tym obszarze. Przede wszystkim będzie to program adresowany do naszych mieszkańców, ale liczymy na to, że skorzysta z niego nasz biznes - mówił minister.

Zdaniem Kwiecińskiego polskie firmy mogą konstruować samochody elektryczne.

Możemy wejść w rynek samochodowy, w którym do tej pory uczestniczyliśmy jako podwykonawca. Program elektromobilności daje na to wielką szansę rozwoju. To szansa, aby polskie firmy mogły produkować pojazdy, a tym samym tworzyć w swoich firmach znacznie większą wartość dodaną, a nie tylko być podwykonawcami - mówił. - Mamy naszą strategię rządową popularnie zwaną planem Morawieckiego. Mamy ją rozpisaną na szereg projektów strategicznych i konsekwentnie tę strategię realizujemy. Jesteśmy obecnie drugą gospodarką najszybciej rosnącą w Unii Europejskiej z bardzo dobrymi perspektywami na przyszłość - zakończył minister Kwieciński.

PAP, mw