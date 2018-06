Kierowco, jednak miej te dokumenty

Od poniedziałku 4 czerwca obowiązują przepisy, które miały pozwalać na korzystanie z samochodu bez dowodu rejestracyjnego i dowodu ubezpieczenia auta. Jednak przepis obecnie jest i pozostanie martwy do czasu pełnego wdrożenia systemu CEPIK 2.0, który nadal nie działa

Komunikat w sprawie zwolnień z konieczności posiadania dowodu rejestracyjnego i OC pojawi się z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem - informuje w poniedziałek Ministerstwo Cyfryzacji.

Podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę w połowie maja nowela Prawo o ruchu drogowym przewiduje, że system CEPiK 2.0 będzie wdrażany stopniowo - w miarę, jak kolejne jego funkcjonalności będą przygotowywane i przetestowane. Jak tłumaczył wcześniej wiceminister cyfryzacji Karol Okoński, etapowe podejście do CEPiK 2.0 ma na celu eliminację ryzyka związanego z jednoczesnym uruchomieniem wszystkich funkcjonalności systemu.

Inna wprowadzana nowelizacją zmiana przewiduje, że po uruchomieniu odpowiedniej funkcjonalności bazy danych kierowcy nie będą musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i papierowej polisy OC. Funkcjonariusze policji czy GITD w czasie kontroli sprawdzą odpowiednie dane w bazie. W razie zatrzymania dowodu kierowca otrzyma pokwitowanie, a w bazie danych pojawi się odpowiednia informacja. Zwrot dokumentu nastąpi także w sposób wirtualny, poprzez wymazanie informacji o zatrzymaniu z bazy. Tradycyjny dowód rejestracyjny trzeba będzie jednak przedstawiać w stacji kontroli pojazdów.

W związku z wątpliwościami kierowców co do terminu zwolnienia z konieczności posiadania przy sobie dowodu rejestracyjnego pojazdu i polisy OC Ministerstwo Cyfryzacji wyjaśnia, że zmiany wejdą w życie w terminie określonym w osobnym komunikacie. Przepisy Prawa o ruchu drogowym z 4 czerwca br. przewidują, że taka informacja zostanie opublikowana z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem.